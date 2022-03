Stupro nel Frusinate, i tre ragazzi indagati saranno sottoposti alla prova del dna I tre ragazzi indagati per lo stupro di una coetanea nel Frusinate saranno sottoposti alla prova del Dna: il materiale genetico verrà poi comparato con le tracce biologiche rinvenute nell’appartamento.

A cura di Beatrice Tominic

La Procura di Frosinone ha disposto per mercoledì prossimo, 30 marzo 2022, la prova del dna nei confronti dei tre ragazzi indagati per aver stuprato in gruppo una ragazza di 19 anni, loro coetanea, all'interno di un appartamento di Ceccano. Secondo quanto ha spiegato la giovane, lo stupro si sarebbe verificato qualche settimana fa, verso la fine di febbraio.

Sporta la denuncia, sono state aperte le indagini per verificare la violenza: nell'abitazione, che oggi si trova posta sotto sequestro, è arrivato anche il nucleo dei Ris alla ricerca di eventuali tracce che possano ricondurre ai tre ragazzi.

Tracce biologiche all'interno dell'appartamento

Nel corso dei rilievi, gli agenti del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri avrebbero rinvenuto del materiale biologico: il test genetico previsto per la prossima settimana, infatti, servirà agli inquirenti per effettuare una comparazione con le tracce biologiche hanno riscontrato all'interno dell'appartamento. Qualora emergessero elementi di colpevolezza, i tre giovani potrebbero essere accusati di violenza sessuale di gruppo.

La violenza di gruppo

Dopo aver rivelato quanto accaduto ai suoi genitori, la ragazza ha deciso di denunciare ai carabinieri i fatti. Secondo quanto ha raccontato, la ragazza aveva appuntamento nell'abitazione con un suo amico, un ragazzo incensurato e di buona famiglia. Mentre i due stavano chiacchierando, però, sarebbero arrivati gli altri due coetanei, anche loro incensurati e appartenenti alla Frosinone bene, che lei non conosceva. I tre, infine, l'avrebbero costretta ad un rapporto non consensuale.