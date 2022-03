Stupro di gruppo in un appartamento, vittima una 19enne: “Attirata nella casa da un amico” L’appartamento dove sarebbe avvenuto lo stupro è stato sequestrato dai carabinieri del Ris. La 19enne ha denunciato tre coetanei, dicendo di essere stata stuprata.

A cura di Valerio Renzi

Una ragazza di 19 anni ha denunciato tre coetanei per stupro. La violenza sarebbe avvenuta in un appartamento di Ceccano, a Frosinone. L'abitazione è stata sequestrata e analizzata dai Carabinieri del Ris, che hanno prelevato alcune tracce su cui disporre ulteriori esami. Secondo quanto riportato dalla giovane, i tre ragazzi l'avrebbero costretta a un rapporto sessuale proprio in quell'appartamento. Dopo lo stupro è andata in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia e raccontare quanto accaduto. La Procura di Frosinone ha avviato un indagine sull'accaduto.

Stupro di gruppo a Frosinone: la ragazza attirata nell'appartamento

Sulla vicenda vige il riserbo più assoluto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la violenza sarebbe avvenuta qualche giorno fa. La 19enne ha deciso di denunciare dopo aver raccontato l'accaduto ai genitori, che l'hanno accompagnata in caserma per parlare con i carabinieri. Ai militari ha raccontato di conoscere solo uno dei ragazzi che l'avrebbero aggredita: si tratterebbe di un coetaneo, incensurato e di buona famiglia, con il quale aveva un appuntamento proprio nell'appartamento dove si sarebbe consumata la violenza. Mentre chiacchieravano però, sono arrivati nell'abitazione gli altri due giovani, che l'hanno costretta ad avere un rapporto sessuale non consenziente.

Le indagini dei carabinieri

A quanto si apprende, i ragazzi che avrebbero stuprato la 19enne sarebbero tutti incensurati. Le indagini del Ris proseguono, i carabinieri hanno passato al setaccio tutto l'appartamento per vedere se vi siano tracce che possano ricondurre ai tre giovani. Se dalle indagini dovessero emergere elementi di colpevolezza, i tre potrebbero essere accusati di violenza sessuale di gruppo.