Stuprata e torturata dall’ex per anni: 18enne non poteva andare in bagno, costretta a mangiare avanzi Il ragazzo è stato condannato a dodici anni di carcere. Aveva costretto la giovane a interrompere i rapporti con la famiglia, e la faceva vivere in un box.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di vent'anni è stato condannato a dodici anni e mezzo di carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione. Dovrà inoltre risarcire di 100mila euro la famiglia della sua vittima, una giovane che aveva avuto una relazione con lui e che era stata schiavizzata, violentata e picchiata, oltre che costretta a subire trattamenti inumani e degradanti.

La vicenda, riportata da la Repubblica, risale al 2018, quando la vittima aveva appena diciotto anni. L'incubo è iniziato poco dopo la pandemia: la giovane, affetta da un lieve disturbo psichico, era costretta dal ragazzo a vivere in un box al Tuscolano, quartiere alla periferia di Roma. Non poteva andare al bagno se lui non le dava il permesso, poteva mangiare solo i suoi avanzi, se stava male le era vietato prendere delle medicine. Veniva presa a bastonate se provava a rifiutarsi di fare qualcosa o avere rapporti sessuali. Il ventenne la violentava, la costringe a dormire su una sedia e le impediva di vedere chiunque, persino sua madre. Le aveva concesso di farle visita per pochi minuti solo quando aveva avuto un aborto.

La ragazza poteva uscire di casa solo per lavorare come cameriera in un ristorante. Ogni soldo che guadagnava doveva darlo a lui, che invece passava le sue giornate seduto sul divano a giocare alla Play Station. Era lei che doveva mantenerlo, lui non aveva nessuna intenzione di andare a lavorare.

Le indagini hanno portato all'arresto del ragazzo e al processo nei suoi confronti. I comportamenti che ne sono emersi sono agghiaccianti: la vittima è stata allontanata da lui, ed è tornata dai genitori. Lui, che ora dovrà affrontare una condanna a dodici anni di carcere, tramite i suoi legali ha dichiarato che farà ricorso in appello.