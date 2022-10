Studenti di Sapienza chiedono dimissioni rettrice: “Nessuna parola di condanna contro polizia” Studenti riuniti ancora in facoltà a Scienze Politiche: “La rettrice non ha espresso alcuna condanna contro le forze dell’ordine, chiediamo le sue dimissioni”.

A cura di Beatrice Tominic

Hanno aperto la giornata di oggi con nuove riunioni per spiegare le ragioni che li hanno spinti ad occupare, la scorsa notte, la facoltà di Scienze Politiche: sono gli e le studenti dell'università di Roma La Sapienza che con la loro azione hanno voluto mandare un forte segnale alla rettrice e all'intera comunità accademica.

"Ieri è stata una notte lunga ma di cui andiamo fieri: abbiamo dimostrato di non essere degli studenti facinorosi come ci hanno dipinto – hanno dichiarato di fronte al cortile della facoltà, gremito di persone – Martedì scorso aveva chiesto di appendere uno striscione davanti all'ingresso, è stata chiamata la polizia in tenuta antisommossa che ha caricato studenti disarmati e a volto scoperto, causando loro lesioni a testa braccia e gambe. Si tratta di una violenza gratuita e di un abuso di Stato su cui la nostra rettrice non ha espresso parole di condanna nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine non assumendosi nessuna responsabilità". E sono stati intonati nuovi cori contro le forze dell'ordine fuori dall'università e contro la rettrice alla quale, fin dal primo momento, gli e le studenti hanno chiesto le dimissioni.

Gli e le studenti in assemblea

"Si è sentito un cambio di passo: non sappiamo se sia per il governo, ma c'è stato un cambio dell'atmosfera. Quindi sì, siamo preoccupati, ma non ci limitiamo a questo, noi siamo qua per creare mobilitazione e parlare con gli studenti – hanno continuato – È stato un moento emblematico: mentre Giorgia Meloni faceva le sue dichiarazioni, noi stavamo ricevendo le manganellate. Queste cose ci sono sempre state, continueranno ad esserci purtroppo: noi saremo lì per combatterle. Questo governo ci preoccupa, è di estrema destra, ma non stavamo meglio sotto ai governi precedenti".

L'occupazione della facoltà ieri sera

Dopo i fatti di martedì scorso, le e gli studenti di Sapienza si sono dati appuntamento per una riunione nel pomeriggio di ieri alle ore 17. Dopo poco meno di due ore, hanno invaso i corridoi della sede, chiedendo al preside Marci di poter spostare l'assemblea all'interno: in quel momento la facoltà è stata dichiarata occupata. Scienze Politiche è rimasta occupata per tutta la notte. Stamattina, a partire delle ore 8, sono state organizzate un'assemblea e una conferenza stampa per spiegare le ragioni che hanno spinto il corpo studentesco a decidere di occupare.

Studenti presi a manganellate

I fatti che hanno scatenato l'ira del corpo studentesco sono avvenuti martedì scorso, 25 aprile. In università erano presenti agenti della polizia fin dalle ore 8 della mattina. Per le 10 era stato organizzato un evento dall'associazione Azione Universitaria sul "capitalismo buono", con ospiti Daniele Capezzone e Fabio Roscani, deputato Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale, insieme a due insegnanti della facoltà. "Hanno dato la disponibilità dell'aula e hanno acconsentito all'iniziativa senza neppure avere una controparte: alcune iniziative, come quelle sul Kurdistan e la Palestina sono saltate per questo – hanno spiegato a Fanopage.it alcuni studenti – Così abbiamo deciso di essere noi la controparte. Ma quando abbiamo chiesto di appendere uno striscione, hanno reagito. Di quel momento ricordo solo il rumore dei manganelli sui nostri corpi".

A seguito di quanto accaduto, la rettrice ha inviato una comunicazione agli e alle studenti dell'Università: "Vista la particolare veemenza delle proteste di un gruppo di persone intenzionate ad entrare in aula per interrompere il convegno, il Dirigente del servizio predisposto dalla Questura di Roma, a cui spetta la tutela dell’ordine pubblico, ha deciso di intervenire per garantire la sicurezza collettiva – ha scritto in una nota inviata lo stesso martedì 25 ottobre – L’Università deve essere un luogo in cui si studia, si cresce, in cui bisogna incontrarsi e confrontarsi, ma non scontrarsi fisicamente. Condanniamo ogni forma di violenza e garantiamo, ad ogni individuo che agisca secondo i Principi costituzionali, il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni nel rispetto della pluralità delle idee".