Dopo le cariche della polizia oggi centinaia di studenti occupano La Sapienza Studenti in assemblea irrompono nella facoltà di Scienze Politiche e occupano l’università Roma Sapienza.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo quasi due ore di assemblea, gli e le studenti che si erano riuniti per discutere di quanto accaduto martedì scorso sono entrati nella facoltà di Scienze Politiche per occuparla. La folla di studenti si è riversata nei corridoi della facoltà, intonando cori e chiedendo le dimissioni della rettrice.

"Adesso stanno facendo assemblea in aula dopo che alcuni studenti hanno dialogato con il presidente di facoltà – ha raccontato uno studente presente all'assemblea e ora entrato in facoltà – Chiedono le dimissioni della rettrice Polimeni".

L’assemblea spostata all’interno di una delle aule della facoltà di Scienze Politiche.

Il dialogo con il presidente di Facoltà

"Questa assemblea non coincide con la chiusura dell'università. Andremo via solo una volta finita l'assemblea – avevano dichiarato alcuni studenti al Direttore di Facoltà, il professor Tito Marci, come quanto appreso da Fanpage.it – L'attraversamento degli spazi è un diritto degli studenti, ribadire la nostra presenza è importante".

"Io aspetto con voi quanto vi pare, ma dovete assicurarmi che l'assemblea finirà. Vi lascio aperto fino a quando volete, ma assicuratemi che non la situazione non degenererà. Vi ho dato un'aula sapendo che è di tutti quanti (in riferimento all'aula docenti, occupata da tempo dal collettivo, ndr) – ha risposto – Se questa sera mi fate una richiesta del genere rientriamo in una logica che io purtroppo devo governare in un certo modo, questo è uno spazio pubblico. Se volete stare qui a lungo va bene, ma non occupate. Che volete fare?".

"Nelle nostre intenzioni non c'è quella di bloccare la didattica o di bloccare l'ingresso in università, mai – hanno nuovamente spiegato gli e le studenti – Si tratta di un'università continua. Vogliamo attraversare questo spazio".

"Cosa significa?", ha chiesto il Presidente. Uno studente ha risposto: "Continuare l'assemblea dentro". Nel frattempo, però, i ragazzi sono entrati all'interno dell'edificio di Scienze Politiche e hanno già annunciato l'occupazione.

La dichiarazione di occupazione

Nel frattempo Cambiare Rotta ha già dichiarato l'occupazione: "Vogliamo le dimissioni immediate della rettrice Polimeni e la garanzia che non verranno mai più fatte entrare le forze dell'ordine nell'ateneo. Richieste semplici, atte a ristabilire livelli minimi di democrazia e vivibilità nell'università, prendendo atto che le massime istituzioni interne alla Sapienza non sono state in grado di garantire la sicurezza degli studenti". Nell'aula, in assemblea, con tutti e tute le studenti anche il preside di Facoltà.