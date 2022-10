Studentessa violentata al Policlinico, sospeso e denunciato l’infermiere accusato di stupro A comunicarlo è stato il direttore generale Fabrizio Alba. “Quanto accaduto è gravissimo, ha colpito una giovane donna in servizio e colpisce e diffama un’intera categoria di operatori”.

È stato sospeso l'infermiere di cinquantacinque anni accusato di aver violentato una studentessa durante il turno di notte al Policlinico Umberto I di Roma. Lo ha comunicato il direttore generale Fabrizio Alba, dichiarando che l'azienda ha sporto querela contro l'uomo, costituendosi parte lesa.

"Il responsabile indicato dalla vittima è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre l’Azienda ha provveduto ad avviare il procedimento di sospensione immediata dal servizio – le parole del direttore generale – Quanto accaduto è gravissimo ed intollerabile perché oltre ad aver colpito in modo ignobile una giovane donna in servizio perché tirocinante della sua futura professione, colpisce e diffama un’intera categoria di operatori. Lavoratori della sanità che quotidianamente all’interno dei reparti del nostro ospedale si impegnano per la cura delle persone e non per atti di violenza contro le donne".

"L’immediata denuncia è solo il primo passo a tutela del nostro ospedale e soprattutto per la difesa e il sostegno della ragazza violentata che non sarà da sola ad affrontare un percorso giudiziario e personale molto difficile – conclude la nota – A lei voglio esprimere la mia vicinanza, la mia solidarietà e l’affetto, condividendo questi momenti di dolore".

I fatti sono avvenuti la scorsa notte all'interno del nosocomio romano. La ragazza, una studentessa d'infermieristica che svolge il tirocinio presso l'ospedale, è stata attirata in uno sgabuzzino dall'infermiere con una scusa. Qui si è consumata la violenza. Una volta uscita dallo stanzino, la ragazza è andata al pronto soccorso chiedendo aiuto ai colleghi, che hanno attivato immediatamente la procedura del soccorso rosa. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Sapienza, che hanno avviato le indagini e acquisito la cartella clinica della giovane.