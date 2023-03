Studentessa perde il portafoglio con dentro 1800 euro: anziano lo trova e lo restituisce Quando la 23enne ha ricevuto la chiamata dalla Questura di Latina, era convinta che nel portafoglio ci fossero solo i documenti e non i soldi. E invece ha ritrovato tutto.

A cura di Natascia Grbic

Aveva perso il portafoglio con all'interno 1800 euro nel parcheggio di un centro commerciale: pensava di non trovarli mai più e di averli smarriti per sempre, e invece ha avuto una delle più belle sorprese della sua vita. Al suo interno non c'erano solo i documenti, ma anche il denaro.

L'episodio è accaduto a Latina e ha per protagonista una studentessa cinese di ventitré anni, disperata per aver perso il portafoglio. La ragazza ha ricevuto una chiamata dalla Questura di Latina, dicendole che era stato ritrovato e di andare in commissariato a prenderlo. La 23enne è andata dalla polizia, convinta che all'interno ci fossero solo i documenti e che i soldi non li avrebbe avuti mai più. Così invece non è stato: non solo nel portafoglio c'erano tutte le tessere. Ma anche i 1800 euro che credeva di aver perduto.

A portare il portafoglio alla Questura di Latina è stato un anziano di settant'anni. Lo aveva trovato nel parcheggio del centro commerciale, e senza pensarci due volte è andato alla polizia per farlo riavere alla legittima proprietaria. Un evento molto raro, dato che somme di denaro così ingenti normalmente vengono immediatamente prelevate da chi le trova.

La ragazza è stata felicissima di aver ritrovato tutti i soldi. "La ragazza si è mostrata emozionata per il ritrovamento del portafogli e del denaro in esso contenuto e visibilmente commossa per il nobile gesto dell’uomo – fa sapere in una nota la Questura di Latina, che ha diffuso la notizia – Un gesto di grande civiltà e rispetto delle regole quello a cui i poliziotti della Questura di Latina e la giovane studentessa hanno assistito questa mattina".