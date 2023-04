Studentessa cade dal monopattino e sbatte la testa su un tombino: è gravissima L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Virgilio, nel centro di Cassino. La ragazza è stata portata in elicottero al Policlinico Umberto I di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (La Presse)

Una studentessa di vent'anni è caduta dal monopattino e ha sbattuto la testa. La giovane, trasportata d'urgenza in elicottero al Policlinico Umberto di Roma, è ricoverata in gravi condizioni con un braccio rotto e un trauma cranico che dovrà essere tenuto sotto osservazione. L'incidente è avvenuto nel centro di Cassino, in via Virgilio. La ragazza è stata soccorsa dai passanti, che hanno immediatamente dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato. Data la gravità della situazione si è deciso di disporre immediatamente il trasferimento a Roma con l'elicottero, in modo da non perdere tempo e assicurare la ragazza il prima possibile alle cure dei medici.

Dalle prime informazioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. La ragazza ha perso il controllo del monopattino mentre stava transitando su via Virgilio, cadendo violentemente a terra. La ventenne, che studia all'Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale, ha sbattuto la testa su un tombino. Non indossava il casco protettivo, quindi l'urto è stato molto forte e le ha causato un trauma cranico.

Paura tra i passanti che in quel momento stavano transitando nel centro storico di Cassino, e che hanno temuto per l'incolumità della ragazza. L'hanno soccorsa immediatamente, chiamando subito il 118 e facendo intervenire subito gli operatori sanitari, che non hanno perso tempo e l'hanno immediatamente fatta portare in elicottero a Roma, dove adesso è in cura dai medici. Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni riguardo la gravità del suo trauma cranico.