Studente in arresto cardiaco vicino alla Luiss, gli agenti della polizia locale gli salvano la vita

Un ragazzo di diciannove anni ha rischiato di morire in strada alla fermata dell'autobus vicino alla Luiss a Roma, ma gli agenti della polizia locale di Roma Capitale gli hanno salvato la vita. L'episodio, che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che si è concluso con il lieto fine grazie al tempestivo intervento dei vigili urbani, si è verificato martedì scorso 18 novembre.

Al momento dei fatti erano circa le ore 12 e il giovane, uno studente universitario, stava aspettando l'autobus alla fermata. Improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra. Ad arrivare in suo aiuto è stata una pattuglia della polizia locale del II Gruppo Parioli, allertata da alcuni cittadini. Il ragazzo era riverso sul marciapiede cianotico in volto, privo di respiro e di battito: serviva un intervento urgente. Gli agenti non hanno perso tempo, consapevoli del fatto che in situazioni come questa ogni secondo è fondamentale per determinare la vita o la morte di una persona.

Chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza, gli agenti hanno dato il via alle manovre di primo soccorso, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio. Nel frattempo anche i presenti si sono attivati a dare supporto agli agenti, tra i quali un dipendente di un centro sportivo, che ha messo loro a disposizione un defibrillatore. Gli agenti stavano per posizionare gli elettrodi, quando il giovane ha ripreso a respirare e nel frattempo è arrivato il personale sanitario in ambulanza.

Gli operatori hanno preso in carico il paziente e lo hanno trasportato al Policlinico Umberto I, per gli accertamenti del caso, un'altra pattuglia ha scortato l'ambulanza fino al pronto soccorso. Il giovane non aveva con sé i documenti, ma gli agenti sono riuisciti ad avvisare i suoi famigliari, grazie allo smartphone e al computer che erano all'interno dello zaino. Come appreso da Fanpage.it lo studente, trascorsi due giorni dall'accaduto sta meglio, ma è ancora ricoverato in prognosi riservata. I genitori del ragazzo sono andati nella sede del Gruppo Parioli per ringraziare commossi gli agenti, infinitamente grati per il loro operato. I medici infatti hanno confermato loro che l'intervento della pattuglia è stato decisivo e che gli agenti gli hanno salvato la vita. Solo alcuni giorni fa la polizia locale di Roma Capitale ha salvato un bambino a Tor Bella Monaca.