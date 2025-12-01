Studente fuorisede morto in una casa in affitto, il giallo dello smartphone sparito e riportato da un amico

Lorenzo De Tommaso (Foto Facebook)

Tragedia vicino Piazzale delle Province a Roma, zona universitaria, dove uno studente fuorisede è stato trovato morto nel bagno di un appartamento in affitto in via Vigevano. Si chiamava Lorenzo De Tommaso, aveva venticinque anni, era originario del Comune di Pulsano in provincia di Taranto e si era trasferito per studio nella Capitale, dove era iscritto alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali all'Università La Sapienza. A scoprire il corpo senza vita di Lorenzo giovedì 27 novembre scorso è stata la coinquilina, che ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi. Sul caso indaga la Polizia di Stato, una vicenda ancora tutta da ricostruire.

Il telefonino di Lorenzo prima sparito poi riconsegnato da un amico

Uno degli aspetti da chiarire della morte di Lorenzo De Tommaso è perché il suo telefonino era sparito e solo dopo 24 ore un suo amico lo ha riconsegnato agli investigatori. Come faceva ad averlo e perché? I poliziotti intervenuti nell'appartamento per i rilievi sul cadavere non hanno trovato subito lo smartphone durante il sopralluogo ma lo hanno ricevuto solo il giorno successivo. L'amico però non aveva le chiavi di casa per entrare e poterlo prendere. Gli investigatori che hanno acquisito il dispositivo lo passeranno al vaglio per capire se qualcuno abbia tentato di nascondere informazioni utili alle indagini per risalire alle cause dela morte di Lorenzo.

Nel frattempo la salma del ragazzo, terminate le verifiche sul luogo del ritrovamento, è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione del medico legale, per l'autopsia e gli esami tossicologici. Non sono stati riscontrati finora segni di violenza che possano far pensare a un delitto, tuttavia le indagini sono in corso e si mantiene il massimo riserbo. I risultati degli esami autoptici infatti aiuteranno gli inquirenti a risalire alle cause del decesso e a ricostruire il quadro entro al quale è avvenuto.

Lorenzo De Tommaso trovato morto nel bagno

Il giorno in cui la studentessa coinquilina ha trovato Lorenzo morto nell'appartamento in cui vivevano in affitto come riporta Il Corriere della Sera avrebbe spiegato agli inquirenti di essere andata in bagno, per poi tornare nella sua camera. Successivamente Lorenzo sarebbe andato in bagno senza però più uscirne. Bussando ripetutamente alla porta la giovane non ha avuto risposta e l'avrebbe forzata per aprirla: dentro c'era Lorenzo privo di sensi. Quando il personale sanitario è arrivato in ambulanza non c'è stato purtroppo più nulla da fare e gli operatori non hanno potuto che accertare il decesso del venticinquenne.