Stop al servizio idrico nel Municipio II di Roma dal 28 settembre: orari e dove manca l’acqua

In alcune zone del Municipio II di Roma sarà interrotto tra domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre 2025 per quasi 24 ore.
Francesca Albanese, la voce su Gaza che sta smuovendo il mondo. Vieni a sentirla a Roma al Rumore Festival
Acea Ato 2 comunica che sarà sospeso il flusso idrico in alcune zone del Municipio II di Roma sarà interrotto tra domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre 2025. Il disservizio si rende necessario, informa sempre Acea Ato 2, per consentire interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio.

Niente acqua nel Municipio II di Roma, gli orari del disservizio

Il flusso idrico sarà sospeso in alcune zone del Municipio II di Roma dalle ore 4 di domenica 28 settembre 2025 alle 3.30 di lunedì 29 settembre 2025. In altre parole, per quasi 24 ore, i rubinetti non erogheranno acqua.

Sospensione idrica nel Municipio II di Roma, le strade coinvolte

L'elenco delle strade coinvolte non è stato ancora diffuso sul sito di Acea Ato 2

Previsto un servizio di rifornimento con autobotti, ecco dove

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà predisposto in queste aree:

  • largo Antonio Sarti,
  • largo Mario Mazzucca,
  • piazzale delle Belle Arti,
  • piazzale Gentile da Fabriano,
  • piazza Mancini,
  • piazzale Cardinal Consalvi,
  • piazza dei Carracci,
  • piazza Apollodoro,
  • via Guido Reni, all'altezza dei civici 7, 24 e 27.
