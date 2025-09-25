video suggerito
Stop al servizio idrico nel Municipio II di Roma dal 28 settembre: orari e dove manca l’acqua
In alcune zone del Municipio II di Roma sarà interrotto tra domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre 2025 per quasi 24 ore.
A cura di Enrico Tata
Acea Ato 2 comunica che sarà sospeso il flusso idrico in alcune zone del Municipio II di Roma sarà interrotto tra domenica 28 settembre e lunedì 29 settembre 2025. Il disservizio si rende necessario, informa sempre Acea Ato 2, per consentire interventi di manutenzione, volti a migliorare l'efficienza del servizio.
Niente acqua nel Municipio II di Roma, gli orari del disservizio
Il flusso idrico sarà sospeso in alcune zone del Municipio II di Roma dalle ore 4 di domenica 28 settembre 2025 alle 3.30 di lunedì 29 settembre 2025. In altre parole, per quasi 24 ore, i rubinetti non erogheranno acqua.
Sospensione idrica nel Municipio II di Roma, le strade coinvolte
L'elenco delle strade coinvolte non è stato ancora diffuso sul sito di Acea Ato 2
Previsto un servizio di rifornimento con autobotti, ecco dove
Un servizio di rifornimento con autobotti sarà predisposto in queste aree:
- largo Antonio Sarti,
- largo Mario Mazzucca,
- piazzale delle Belle Arti,
- piazzale Gentile da Fabriano,
- piazza Mancini,
- piazzale Cardinal Consalvi,
- piazza dei Carracci,
- piazza Apollodoro,
- via Guido Reni, all'altezza dei civici 7, 24 e 27.