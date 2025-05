Stop al servizio idrico nel Frusinate giovedì 15 maggio 2025: orari, dove manca l’acqua e scuole chiuse

video suggerito

Sospensione idrica nelle scuole di Frosinone e in alcuni comuni della provincia nella giornata di giovedì 15 maggio 2025: a renderlo noto Acea che si occupa dei lavori con un avviso e lo stesso comune di Frosinone che, per la giornata di giovedì, ha emanato un'ordinanza con cui viene resa nota la chiusura di alcune scuole. Gli orari della sospensione idrica variano a seconda della zona. Sia a Frosinone che nei comuni limitrofi, però, l'acqua manca dalle ore 8.00 della mattina di giovedì 15 maggio 2025.

Niente acqua a scuola, gli istituti chiusi a Frosinone

Come ha fatto sapere il comune di Frosinone con un apposito avviso, è stata emanata un'ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per giovedì 15 maggio 2025 dalle 8.30 alle 15.30 per alcune scuole della città. Un provvedimento che, come sottolineano dall'amministrazione, si è reso necessario a seguito della segnalazione della sospensione del flusso idrico, da parte di Acea, per lavori di manutenzione programmati sulla rete idrica.

Ad essere coinvolti e, di conseguenza, a rimanere chiusi nella giornata di giovedì 15 maggio sono i seguenti Istituti di Istruzione Superiore, oltre agli Istituti Scolastici Pubblici e Paritari ed i Nidi d’Infanzia:

“F.Severi” Liceo scientifico sede centrale e sede distaccata di Via Piave;

Istituto di Istruzione Superiore L. Angeloni – Frosinone I.T. Brunelleschi da Vinci sede di Via Piave;

“Giovanni XXIII” Scuola dell'infanzia, primaria e sezione primavera – Via Licinio Refice; Polledrara Scuola dell'infanzia – Via Tommaso Landolfi;

Via Verdi Scuola dell'infanzia e primaria;

Pinocchio Scuola dell'infanzia – Corso Lazio;

La Rinascita Scuola primaria – Viale Spagna;

8° Cpia Provincia Frosinone – Via Mascagni;

Campo CONI secondaria di I grado – Via Grappelli;

L. Pietrobono Scuola secondaria di I grado – Via Giacomo Puccini;

Pollicino Nido d’infanzia – Corso Lazio;

Fondazione Alessandro Kambo Scuola dell'infanzia – Paritaria Via Don Minzoni.

Gli altri comuni del Frusinate senza acqua

Oltre alle scuole di Frosinone, per la stessa giornata di giovedì 15 maggio altri comuni restano senza acqua nel Frusinate. La sospensione idrica, prevista per lavori di manutenzione straordinaria, parte dalle ore 8.00 fino alle ore 18.00 e interessa i comuni di Cassino e di Villa Santa Lucia. In particolare a Cassino le strade interessate dalla mancanza d'acqua sono:

via Ausonia,

via Ausonia Nuova,

via C.E. Pinchera,

via Campo di Porro,

via Casilina Nord,

via Cerro,

via Cerro Antico,

via Cerro Nuovo,

via Cerro Tartari,

strada Cocciuto,

via Crocefisso,

strada Fontana Livia,

via Gaetano Di Biasio,

via Gari,

strada Guado Muleto,

strada Guado Santa Maria,

via Guado Moleto,

via Mandrone,

via Monte Cassino,

via Monte Cavallo,

strada Ponte San Lorenzo,

via Ponte la Pietra,

via Ponte Murata,

via Porta Paldi,

località San Nicola,

strada San Nicola,

via Santa Scolastica,

via Solfegna Cantoni,

strada Statale 630,

via Vagni.

Nel comune di Villa Santa Lucia, invece, sono:

via Campo Largo,

via Cerro dei Tartari,

via Ponte a Cavallo,

strada Provinciale 275,

via Tartari.