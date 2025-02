video suggerito

Stop al servizio idrico in provincia di Latina dal 20 febbraio: orari e dove manca l'acqua Interruzione idrica sul litorale pontino da oggi 20 febbraio alla mattina di domani, 21 febbraio 2025: l'elenco delle vie di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina coinvolte e gli orari del mancato servizio.

A cura di Beatrice Tominic

Niente acqua in provincia di Latina dalle 13 di giovedì 20 febbraio 2025 alla mattina di venerdì 21. È quanto disposto da Acqualatina per un'interruzione del servizio a causa di alcune "riparazioni urgenti" sulla condotta adduttrice da Sardellane. In particolare subiscono l'interruzione idrica da oggi fino alla mattina di domani i comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

Quando manca l'acqua a Latina oggi e domani

Dalle 13 di oggi, giovedì 20 febbraio 2025 fino alla mattina di domani, venerdì 21 febbraio 2025: per un pomeriggio e una notte intera è prevista la sospensione idrica in provincia di Latina, come annunciato nel sito di Acqualatina per effettuare degli interventi di riparazione urgente. L'abbassamento di pressione o, addirittura, la sospensione idrica, è scattato alle 13 di oggi. Nella sezione dedicata, però, non viene precisato l'orario della mattina in cui si prevede che il servizio torni regolare.

I comuni e le vie senza acqua: il servizio di autobotti

Ma quali sono le zone che rischiano di restare senza acqua o con un evidente abbassamento di pressione questa mattina? Coma precisato, l'interruzione riguarda i comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina. In particolare le zone coinvolte dal disservizio sono:

Sabaudia: intero comune;

San Felice Circeo: Zona Bassa e Borgo Montenero;

Terracina: Colle la Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo.

Per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, Acqualatina ha messo a disposizione il servizio di autobotti e un numero verde da chiamare in caso di emergenze e guasti: 800 626 083. Ecco dove si trovano le autobotti:

San Felice Circeo: Piazza IV Ottobre (B.go Montenero),Via Sabaudia (presso piazzale commerciale) Piazza Italo Gemini (presso pineta);

Piazza IV Ottobre (B.go Montenero),Via Sabaudia (presso piazzale commerciale) Piazza Italo Gemini (presso pineta); Sabaudia: Piazza del Comune.