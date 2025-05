video suggerito

Stop al servizio idrico a Roma in tre municipi dal 22 al 23 maggio: gli orari e dove manca l'acqua Acea Ato 2 ha comunicato che dalle 21 del 22 maggio alle 6 del 23 maggio si verificheranno abbassamenti di pressione in tre municipi di Roma: il IV, il V e il VI. Ecco le zone interessate e gli orari.

A cura di Natascia Grbic

Da domani in diversi municipi di Roma potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione dell'acqua per lavori di manutenzione sull'impianto idrico. Lo ha comunicato Acea Ato 2, annunciando che gli interventi saranno realizzati in tre diversi municipi: il IV, il V e il VI. Diverse le zone interessate dai lavori, che dureranno dalle 21 di giovedì 22 maggio alle 6 di venerdì 23 maggio. Si tratta di interventi necessari al fine di migliorare l'efficienza del servizio, spiega Acea Ato 2. I disagi ci saranno quindi soprattutto durante le ore serali e notturli, in modo da non creare troppi problemi ai residenti. Nel caso si rende necessario, saranno presenti come al solito autobotti in alcune zone, in modo da poter avere comunque accesso all'acqua.

Dove manca l'acqua a Roma il 22 e 23 maggio: le strade coinvolte e gli orari

Acea Ato 2 ha comunicato quali saranno le zone interessate dall'abbassamento di pressione dal 22 al 23 maggio. Si tratta di:

Colle Prenestino (largo Piccola Lourdes e limitrofe)

zona industriale via Prenestina

Tor Tre Teste

Tor Sapienza

La rustica

Quarticciolo

Centocelle

Oltre a queste, potrebbero essere interessate dall'abbassamento di pressione anche zone limitrofe.

Dove si trova il servizio di autobotti

"Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 21 di giovedì 22 maggio alle ore 6 di venerdì 23 maggio, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti", spiega Acea Ato 2 in una nota. "Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335". Le autobotti si troveranno in:

largo Serafino Cevasco

largo Piccola Lourdes.