Stop al servizio idrico a Roma e Palestrina venerdì 5 settembre 2025 per 12 ore: orari e dove manca l’acqua

Niente acqua a Palestrina e a Roma venerdì 5 settembre 2025. Previste fino a 12 ore di disservizio: le vie interessate e tutti gli orari.

Niente acqua a Roma e nel comune di Palestrina nella giornata di oggi, venerdì 5 settembre 2025. La mancanza di acqua per la giornata di oggi è stata programmata per lavori di manutenzione, sulla rete idrica e straordinaria, per una durata che va dalle 9 alle 12 ore, oltre alla sospensione idrica, non è escluso che si verifichino abbassamenti di pressione. A comunicare il disservizio è stata la stessa Acea Ato 2, che gestisce le zone interessate, con degli appositi avvisi.

Le zone interessate, in particolare, sono il comune di Palestrina e il XIV municipio di Roma. Scopriamo quando è previsto l'inizio della sospensione idrica e le vie interessate dai possibili disservizi. Per ulteriori informazioni e per richiedere il servizio di autobotte, è disponibile il numero verde di Acea 800 130 335.

Dove manca l'acqua a Roma venerdì 5 settembre 2025: strade, orari e autobotti

Niente acqua nel XIV Municipio di Roma, nel quadrante nord ovest della capitale, dove la sospensione idrica è prevista per circa 12 ore. Il disservizio è previsto, come riportato da Acea Ato 2, per lavori di manutenzione alla rete idrica, dalle ore 8 alle 20 di venerdì 5 settembre 2025.

Le vie interessate dalla possibile mancanza di acqua, a cui si aggiungono le zone limitrofe, sono:

via di Santa Maria di Galeria (da via Boccioleto fino a via di Boccea);

via di Boccea (da via di Traiata fino al civico 981);

via CarezzanoValle Santa (tutta la zona)zone limitrofe.

Attivato, inoltre, un servizio di rifornimento con autobotti per l'intera durata dei lavori disponibile in:

via delle Langhe,

via Tricerro,

via Carezzano.

Sospensione idrica a Palestrina venerdì 5 settembre 2025: gli orari e le strade coinvolte

Come anticipato, la sospensione idrica nella giornata di venerdì 5 settembre è prevista anche a Palestrina, come spiegato in un altro avviso di Acea Ato 2. Stavolta la durata del disservizio, previsto per lavori di manutenzione straordinaria, è di nove ore circa, dalle 8.30 alle 17.30. Oltre alla sospensione idrica, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d'acqua.

Le vie del comune di Palestrina interessate, a cui si aggiungono le zone limitrofe, sono:

via Ciciliana;

via Valle Zampea;

via della Stella.

Al momento non è previsto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti, ma in caso di necessità è possibile rivolgersi al numero verde 800 130 335.