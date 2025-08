Stop al servizio idrico a Guidonia e a Fiumicino mercoledì 6 agosto 2025 per oltre 10 ore: orari e dove manca

Niente acqua a Guidonia Montecelio e a Fiumicino nella giornata di questo mercoledì 6 agosto 2025: i comuni alle porte di Roma Capitale restano a secco per oltre 10 ore a cause di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, fino al 7 agosto 2025 a Fiumicino. Non sono esclusi disservizi alla rete idrica, come comunicato dalla stessa Acea Ato 2, che gestisce le zone interessate, con degli appositi avvisi.

Fra i problemi attesi, abbassamenti di pressione e mancanza di acqua. Nella giornata precedente, martedì 5 agosto, le medesime condizioni si verificano anche all'interno della capitale, nel III Municipio, sempre per lavori. Qualora fosse necessario richiedere un servizio autobotte o ulteriore informazione, il numero verde a cui rivolgersi è 800 130 335.

Dove manca l'acqua a Guidonia Montecelio mercoledì 6 agosto 2025: strade, orari e autobotti

I lavori di manutenzione straordinaria partono a Guidonia Montecelio nella stessa giornata di mercoledì 6 agosto, dalle ore 09:00 alle ore 20:00, come comunicato da Acea Ato 2 con un apposito avviso. In particolare le zone interessate da abbassamenti di pressione e dalla mancanza di acqua sono le seguenti con relative zone limitrofe.

via Francesco Zambeccari,

via Giulio Douhet,

via Baden Powell,

via Camarotta,

via Chiorboli,

via Leonardo da Vinci,

via Clemente Maggiora,

via Roma,

via Moreno Gustav,

via Archita da Taranto,

via Vincenzo Lunardi,

via Paolo Andreano,

viale di Montecelio,

via Tiberio Cavallo,

via Enea Rossi,

via Guglielmo Marconi,

via Visintini,

via Umberto Maddalena,

via Francesco De Pinedo,

via Enrico Pezzi,

via Montelucci,

via Zippo,

via Carlo Del Prete,

viale dell’Unione,

piazza Francesco Baracca.

Per ovviare al problema, inoltre, è già stato organizzato un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

via Vincenzo Lunardi angolo via Leonardo Da Vinci;

via Umberto Maddalena angolo via Enrico Pezzi.

Niente acqua a Fiumicino: zone, orari e servizio di autobotte

Sospensione idrica anche nella zona di Fiumicino, dall'altra parte rispetto a quello di Guidonia Montecelio come da avviso di Acea Ato 2. Anche in questo caso la causa della mancanza d'acqua è da ricercare nei lavori di manutenzione straordinaria che, però, sono previsti in orari diversi e interessano anche la giornata di giovedì 7 agosto.

I disservizi, infatti, sono previsti dalle ore 21 di mercoledì 6 agosto alle ore 12 di giovedì 7 agosto. Secondo quanto dichiarato dall'azienda, le zone di interesse sono le seguenti con relativi territori limitrofi.

Aranova,

Castel Campanile,

Castel di Guido,

Palidoro,

Passoscuro,

viale dei Tre Denari,

Maccarese,

Torrimpietra.

Anche in questo caso sono stati organizzati dei modi per sopperire alla mancanza con il servizio di rifornimento: due con attacco diretto all’utenza saranno disponibili presso l’Ospedale Bambino Gesù (via della Torre di Palidoro, snc) ed il distaccamento dell’Ospedale Bambino Gesù (via Orosei, 48), mentre altre dieci in stazionamento saranno disponibili rispettivamente in: