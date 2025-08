Sospensione fornitura acqua a Roma martedì 5 agosto 2025 per 24 ore: orari e dove manca

Niente acqua a Roma nel III Municipio per la giornata di martedì 5 agosto 2025. Il disservizio è previsto fino alla mattina di giovedì 6: gli orari e dove manca.

Sospensione idrica nella capitale nella giornata di martedì 5 agosto 2025 a causa di alcuni lavori per manutenzione straordinaria all'interno del III Municipio di Roma Capitale. I lavori, come comunicato da Acea Ato 2, rientrano nel piano manutentivo delle strutture. I disservizi, che si possono manifestare con degli abbassamenti di pressione o delle possibile mancanze di acqua, riguardano come anticipato il III Municipio e sono previsti dalle ore 8 di martedì 5 agosto alle ore 7 di mercoledì 6 agosto.

Stop al servizio idrico martedì 5 agosto a Roma: orari e strade

Come anticipato, il disservizio dura quasi un giorno intero, dalle ore 08:00 di martedì 05 agosto alle ore 07:00 di mercoledì 06 agosto. Ad essere coinvolto il territorio del III Municipio di Roma. In particolare, le zone interessate sono le seguenti e quelle a loro limitrofe:

parzialmente zona Tufello,

parzialmente zona Vigne Nuove,

zona Serpentara,

zona Colle Salario,

zona Nuovo Salario,

zona Villaggio Angelini,

zona Castel Giubileo.

Servizio di autobotti a Roma: dove si trovano

Per ovviare ai disagi, Acea Ato 2 ha già disposto un servizio di rifornimento con autobotti che sarà disponibile presso:

piazza dei Vocazionisti;

via Radicofani 75 (parcheggio);

piazza Minucciano;

via Servigliano 29 (parcheggio);

via Rapagnano angolo via M. Urano (parcheggio);

via L. Cavalieri 3 (parcheggio Chiesa S. Ugo);

via G. Cervi 4 (area parcheggio);

piazza L. Porro Lambertenghi;

via V. Melaina 13;

via Grottazzolina angolo via C. Giubileo (parcheggio).

Disposto, inoltre, un ulteriore servizio di rifornimento diretto, per tutta la durata del fuori servizio programmato, alle seguenti strutture (ASL Roma1):

centro Diurno Pasquariello,

via Gennaro Pasquariello 8;

centro Diurno Fratelli Lumière,

via fratelli Lumiere 36;

presidio Riabilitazione sul Territorio e Tecniche Innovative,

via Luigi Lablanche 36.

Come di consueto, però, resta la necessità di chiedere il servizio di rifornimento con autobotti al numero verde 800 130 335, lo stesso a cui è possibile chiedere ulteriori informazioni.