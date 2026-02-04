roma
Stop ai treni tra Lazio e Molise, circolazione sospesa dal 6 all’8 febbraio: le fermate dei bus sostitutivi

Interruzione alla circolazione ferroviaria fra il Lazio e il Molise per il prossimo fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026. Bus sostituiscono i treni.
A cura di Beatrice Tominic
A pochi giorni dalla riapertura della linea verso Roma dopo lunghi lavori, è prevista una nuova interruzione per la tratta ferroviaria che collega il Molise con la Capitale. Nuovi disagi sono attesi per pendolari e viaggiatori che utilizzano la linea Bojano-Isernia-Roma: i treni regionali della linea Campobasso-Roma subiranno limitazioni a Cassino. Per cercare di ovviare ai disagi, fra Campobasso e Roma sono già state disposte corse di bus sostitutivi con fermate a Isernia e Venafro. 

Stop ai treni: quando sono previste le corse di bus sostitutivi

Come hanno fatto sapere con una nota diffusa da Trenitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, i disagi sono previsti nel prossimo fine settimana, dalla giornata di venerdì 6 a domenica 8 febbraio 2026. I treni della tratta da Bojano a Roma saranno limitati a Cassino, da Campobasso a Roma, invece, sono previste corse sostitutive con i bus.

Perché sono stati disposti i bus sostitutivi fra Roma e Campobasso

La necessità di inserire delle corse sostitutive dei bus deriva dalla chiusura di alcuni tratti delle ferrovie da Roma al Molise: lo scopo delle chiusure, con conseguente rimodulazione della circolazione, è dovuto ad alcuni lavori e interventi infrastrutturali sulla linea Bojano-Isernia-Roma.

Roma-Molise, bus sostitutivi: quali sono le fermate

Come anticipato, per permettere la continuazione dei viaggi fra Molise e Roma nel fine settimana, è stato necessario disporre corse di bus sostitutivi tra Campobasso e Roma saranno previste corse bus con fermate a Isernia e Venafro.

Come sottolineato da Trenitalia, però, i tempi di percorrenza dei viaggi a bordo delle navette sostitutive dei treni potrebbe aumentare: "Potrebbero registrarsi ritardi sugli orari previsti a causa del traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti – si legge nella nota – Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida".

Bus sostitutivi da Roma al Molise: come acquistare i biglietti

La società ferroviaria, inoltre, ha sottolineato che i canali di acquisto di Trenitalia sono già aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario. "Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale", hanno poi concluso.

