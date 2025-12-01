“Sto per suicidarmi sotto a un treno”, carabiniere rassicura un giovane al telefono e gli salva la vita

Il brigadiere capo Giuseppe Di Fazio

Voleva lanciarsi sotto a un treno in transito alla stazione di Colleferro, ma un carabiniere, il brigadiere capo Giuseppe Di Fazio, l'ha convinto a ripensarci, salvandogli la vita. L'episodio è accaduto nei giorni scorsi vicino Roma, dove un giovane voleva suicidarsi. Grazie alla prontezza, sensibilità e capacità di gestione della situazione da parte del militare si è evitata la tragedia. Il ragazzo sta bene, ha ringraziato i suoi soccorritori per la vicinanza dimostrata e non ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche.

Secondo quanto ricostruito al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata una telefonata: un giovane in un momento di fragilità dall'altra parte della linea diceva di trovarsi alla stazione di Colleferro e di volersi buttare sotto a un treno. La segnalazione è giunta alla centrale dei carabinieri, che ha attivato immediatamente l’intervento del militare di turno. Di Fazio lo ha ascoltato, per poi parlargli rassicurandolo fino all'arrivo di una pattuglia.

Il carabiniere con lucidità e fermezza ha instaurato un dialogo diretto con il giovane, riuscendo a rassicurarlo e a guadagnare tempo prezioso, fino all’arrivo dei colleghi sul posto. Una volta giunti alla stazione di Colleferro i militari hanno individuato e raggiunto il giovane, riuscendo a metterlo in sicurezza. Un episodio che sarebbe potuto cuminare in tragedia quello accaduto a Colleferro, ma che si è concluso con il lieto fine grazie al pronto intervento del carabiniere.

La professionalità dimostrata, unita a un profondo senso di responsabilità e vicinanza umana, ha permesso di trasformare un momento di disperazione in un’occasione di salvezza. "Questo episodio rappresenta un esempio concreto della missione quotidiana degli uomini e delle donne dell’Arma dei carabinieri – si legge in una nota – essere al servizio della comunità, proteggere i cittadini e garantire sicurezza, anche nei momenti più delicati e complessi".