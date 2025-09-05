“Sto male”, evade dai domiciliari e va al pronto soccorso: ruba un telefono e rompe la spalla a un anziano

È scappato dai domiciliari per andare al pronto soccorso dopo un malore, ma anziché farsi visitare avrebbe rubato un telefono. È successo nella sera di mercoledì 3 settembre all'ospedale San Sebastiano Martire di Frascati. L'accusato è un ventiquattrenne romano che, come si è scoperto in seguito, si trovava agli arresti domiciliari. Nell'allontanarsi dalla struttura avrebbe anche fatto cadere un signore ottantacinquenne che tentava di fermarlo rompendogli una spalla. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri.

Ruba un telefono e prova a scappare dal pronto soccorso

Si sentiva male, aveva detto una volta arrivato al pronto soccorso, perciò dopo la prima valutazione era stato fatto accomodare in sala d'attesa. Qui, anziché aspettare il suo turno, avrebbe afferrato l'iPhone di una donna, in attesa di ricovero, per poi allontanarsi, rinunciando alla visita medica. Ma l'uomo, un romano di 24 anni, era al pronto soccorso con un permesso per lasciare temporaneamente gli arresti domiciliari appositamente per farsi visitare. Andandosene dall'ospedale senza sottoporsi alla visita di fatto sarebbe evaso.

Frascati, tensione al pronto soccorso

Dopo essersi accorta della scomparsa del proprio telefono, la donna è uscita dalla struttura chiedendo aiuto. A quel punto è entrato in scena un uomo di 85 anni che si trovava all'esterno e che avrebbe provato a bloccare il giovane in fuga. Ne sarebbe nata una colluttazione, nella quale è stato l'anziano ad avere la peggio. Nello scontro l'uomo è caduto a terra e si è rotto una spalla. Visitato immediatamente dai medici, la prognosi è di 40 giorni.

Rapina, evasione e lesioni: gravi accuse per il giovane

Sul posto, però, era già in arrivo una pattuglia di carabinieri della stazione di Frascati, dopo la segnalazione al 112. I militari sono riusciti a individuare e bloccare il giovane e recuperare il telefono cellulare che è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. Sul ventiquattrenne, comunicano i carabinieri, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza e dovrà ora rispondere dell'accusa di rapina impropria, evasione e lesioni personali gravi.