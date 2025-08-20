Il parroco va in vacanza, a Frascati mancano i sacerdoti e la chiesa chiude per ferie

roma
Don Vicentini si è preso qualche giorno di ferie per tornare in Veneto ed assistere un suo familiare malato. Due sacerdoti studenti sono rientrati in patria, non è arrivato nessun sostituto e, quindi, l’unica alternativa era chiudere la chiesa.
A cura di Enrico Tata
A Frascati una parrocchia chiude ‘per ferie'. Il parroco si è concesso qualche giorno di vacanza e così, per mancanza di sacerdoti, la chiesa resterà chiusa. Niente messa per i fedeli della parrocchia del Santissimo Sacramento, avvisati della sospensione per tre settimane di tutte le celebrazioni. Don Franz Vicentini ha infatti informato che da lunedì 11 agosto a lunedì 1 settembre la chiesa resterà chiusa e tutte le messe saranno sospese. "Per eventuali esigenze potete rivolgervi alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore a Cocciano", spiega il don ai parrocchiani.

Don Vicentini si è preso qualche giorno di ferie per tornare in Veneto ed assistere un suo familiare malato. Due sacerdoti studenti sono rientrati in patria, non è arrivato nessun sostituto e, quindi, l'unica alternativa era chiudere la chiesa. "Era una decisione inevitabile, ne ho parlato col vescovo, con il vicario generale e con i parrocchiani abituali. Senza la mia presenza e senza più sacerdoti studenti disponibili, non c’era la possibilità di garantire le messe. La gente, pur dispiaciuta, ha compreso. Il disagio durerà solo venti giorni e sarà limitato, visto che a poche centinaia di metri ci sono la cattedrale, la chiesa di Capocroce, quella dei Frati e la parrocchia di Cocciano", sono le parole del parroco, riportate da Il Messaggero.

Dal 2 settembre, ha assicurato Vicentini, la situazione a Frascati tornerà regolare poiché è previsto l'arrivo di nuovi sacerdoti studenti che potranno affiancare il parroco nella gestione della parrocchia e nella celebrazione delle messe previste durante l'arco della giornata.

