Attimi di terrore ieri pomeriggio sulla banchina della stazione Tiburtina a Roma. Un uomo di 57 anni, romano, ha aggredito dopo un diverbio causato da futili motivi un ragazzo 25enne di origini bengalesi, accoltellandolo ripetutamente all'addome per poi darsi alla fuga.

A scatenare la violenta reazione sarebbe stata una spallata involontaria nel momento in cui i due pendolari erano in attesa del treno sul binario 1, intorno alle ore 16, in un momento in cui di solito la banchina è affollata. Il contatto fisico ha scatenato un'accesa discussione tra i due, finita con l'aggressione del 57enne nei confronti del giovane, che nel tentativo di difendersi ha riportato ferite all'addome, sul viso e ad una mano. Nonostante i tagli, ha provato lo stesso ad inseguire e bloccare il suo assalitore.

Venticinquenne ricoverato in ospedale e operato: non è in pericolo di vita

Sul posto, allertati dai presenti al momento della lite, sono giunti i carabinieri della compagnia Parioli e i militari della stazione Roma Fidene, che sono riusciti a fermare l'uomo prima che scappasse. Gli agenti gli hanno trovato addosso il coltello utilizzato per l'aggressione e, dopo aver sequestrato l'arma, lo hanno arrestato e trasportato in caserma per ulteriori accertamenti. L'uomo, che ha già precedenti con le autorità, è adesso accusato di tentato omicidio. Il 25enne è stato invece soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al policlinico Umberto I. Nonostante le ferite riportate e un intervento chirurgico per suturare la ferita all'addome larga cinque centimetri, il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.