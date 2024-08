Sta annegando in mare, donna salvata da carabiniere fuori servizio: portata in ospedale

video suggerito

Una donna ha rischiato di annegare in mare. La signora, che fortunatamente non ha riportato serie conseguenze, è stata salvata da un carabiniere fuori servizio, che l'ha vista in difficoltà e si è gettato in acqua, riuscendola a portare a riva non con poca difficoltà. Portata all'ospedale di Fondi in codice giallo, non è in pericolo di vita. La vicenda per lei si è conclusa con un forte spavento, ma senza troppe conseguenze.

L'episodio è avvenuto ieri mattina in uno stabilimento balneare sulla via Flacca a Fondi. La donna era in spiaggia come molte altre persone e si stava godendo quella che sarebbe dovuta essere una spensierata giornata di mare. Dato il forte caldo è entrata in acqua per fare un bagno e rinfrescarsi, ma qualcosa è andato storto. Forse un malore, una corrente troppo forte o il fondale alto, fatto sta che la donna non riusciva a tornare a riva e ha cominciato ad annaspare, chiedendo aiuto. Stava annegando, e non riusciva a uscire dall'acqua.

In spiaggia era presente un carabiniere libero dal servizio. Anche lui quel giorno aveva deciso di andare al mare, e si è trovato ad assistere a quella scena tragica. Non appena ha visto la donna in difficoltà, si è gettato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a portarla a riva, prima che fosse troppo tardi. Una volta sulla sabbia, le sono state praticate manovre sul torace per farle espellere l'acqua che aveva bevuto. All'arrivo del 118 è stata portata in ospedale in codice giallo, molto provata dall'accaduto ma non in pericolo di vita.