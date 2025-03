video suggerito

Salvo D'Acquisto, il carabiniere fucilato dai nazisti che ha salvato 22 innocenti è venerabile Nella basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma c'è stata la messa dopo che Papa Francesco ha firmato il decreto per Salvo D'Acquisto, dichiarato venerabile. Il vicebrigadiere dei carabinieri fucilato dai nazisti che ha salvato 22 innocenti sarà beato.

A cura di Alessia Rabbai

Il vicebrigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto

Salvo D'Acquisto è venerabile e sarà beato. Oggi, mercoledì 12 marzo, nella basilica di San Paolo Fuori le Mura a Roma c'è stata la messa in occasione della promulgazione del decreto per il riconoscimento arrivato al vicebrigadiere dei carabinieri Medaglia d’Oro al Valor Militare "alla memoria". Ha salvato la vita a ventidue innocenti sacrificando la propria, consegnandosi ai nazisti, che lo hanno fucilato.

A presiedere la celebrazione il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Alla cerimonia religiosa hanno partecipato tra le altre rappresentanze il vice presidente del Senato Licia Ronzulli, il sottosegretario all’Interno, onorevole Wanda Ferro, autorità militari, religiose, il comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo, il fratello e i famigliari di Salvo D'Acquisto.

Il comandante generale dell’Arma Salvatore Luongo

Semeraro: "Il miracolo di Salvo D'Acquisto non tarderà ad arrivare"

"È con tono commosso e confidenziale che affermo che per Salvo D’Acquisto non tarderà ad arrivare il miracolo richiesto per beatificazione, tanto è la devozione per questo eroe – ha detto durante l'omelia il cardinale Semeraro – È con commozione che vivo insieme con voi questo momento solenne"; aggiungendo che quello del giovane carabiniere "è un gesto di carità eroica culmine di una vita autenticamente cristiana. Una virtù della fortezza che dimostrò anche nel servizio militare in Libia e si dimostra nella sua pienezza quando salvò la vita degli ostaggi, che aveva la sua fonte in una vita di Fede e di carità: certe cose non si improvvisano. Giovanni Paolo II, il 26 febbraio 2001, parlando ai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma disse: la storia dell’Arma dimostra che si può raggiungere la Santità attraverso lo svolgimento del proprio dovere".

Salvo D'Acquisto

Salvo D'Acquisto sarà beato: Papa Francesco firma il decreto

Salvo D'Acquisto sarà beato, Papa Francesco infatti il 25 febbraio scorso ha firmato il decreto per iniziare il percorso che porterà a beatificare il carabiniere. Il Pontefice ha sottoscritto il documento durante la sua degenza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato da settimane per una polmonite bilaterale.

La storia di Salvo D'Acquisto, il carabiniere fucilato dai nazisti per salvare 22 innocenti

Salvo D'Acqusito, già Servo di Dio, è stato un vicebrigadiere dei carabinieri, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro vicino Roma il 23 settembre 1943. La sua è una storia di eroismo, sacrificio e amore verso il prossimo, in quanto si è consegnato seppur innocente ai nazisti, salvando la vita di ventidue persone.

È stato fucilato a Torre di Palidoro, dove c'è un monumento a lui dedicato. Si è autoaccusato di una rappresaglia a Torrimpietra per evitare una strage di innocenti da parte dei tedeschi ed è seppellito nella chiesa di Santa Chiara in piazza del Gesù. Alla memoria e al coraggio di Salvo D'Acquisto sono intitolate caserme e scuole in varie città d'Italia.