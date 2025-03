Il Signal for Help funziona, una carabiniera: “Così ho salvato una donna vittima di violenza a Termini” Il racconto dell’appuntato Comando Carabinieri Roma Centro Luciana Zarra che alcuni mesi fa ha salvato una donna da un tentativo di violenza grazie al Signal For Help. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Simona Berterame

Una donna cammina su via Einaudi mentre un uomo la tiene stretta vicino a sé. Lei si guarda intorno smarrita e nota una pattuglia dei carabinieri. I loro sguardi si incrociano, lei sgrana gli occhi come per chiedere aiuto. I militari dell'Arma seguono la strana coppia e poco dopo la donna porta un braccio dietro la schiena e fa il "Signal for Help" dando di fatto il via ai carabinieri per intervenire. L'episodio è avvenuto a novembre nei pressi della stazione Termini di Roma.

"Abbiamo capito che la nostra intuizione era giusta e ci siamo avvicinati ai due – ci racconta l'appuntato Comando Carabinieri Roma Centro Luciana Zarra intervenuta quel giorno – e io mi sono concentrata sulla ragazza per capire meglio cosa fosse successo". La vittima ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stata avvicinata da quest'uomo vicino all'area cantiere della stazione Termini. "Mi ha offerto una dose di crack ma poi ha preteso un rapporto sessuale ed ha iniziato a palpeggiarmi – ha raccontato la donna – poi l'ho convinto a spostarci per andare su una strada più affollata". Lì ha incrociato lo sguardo della pattuglia dei carabinieri in servizio ed è riuscita a mettersi in salvo.

Il segno contro la violenza

Il Signal For Help è arrivato in Italia da alcuni anni e già in passato ha aiutato le donne a chiedere aiuto in maniera silenziosa. Il gesto nasce nel 2020, in pieno lockdown, per dare uno strumento in più alle donne vittime di violenza tra le mura di casa. Il gesto è stato ideato è merito dalla Canadian Women's Foundation, fondazione canadese che combatte le violenze domestiche, con l'intento di ideare un segnale semplice e discreto in grado di aiutare a comunicare silenziosamente quando si ha bisogno di supporto.

Donne da 25 anni nelle forze armate

Non è passato tanto tempo da quando le donne hanno avuto la possibilità di accedere alle Forze Armate con l'approvazione della legge 380. Ora la presenza femminile non è più sicuramente una novità ma l'appuntato Luciana Zarra ricorda quando le donne erano ancora pochissime nell'Arma. Io mi sono arruolata nel 2009 e due anni dopo sono entrata nell'Arma dei Carabinieri; il mio primo incarico era in un piccolo paesino in Emilia Romagna e lì ero l'unica donna".