Sputi a una volontaria che promuove l’amore universale: gesto omofobo a San Valentino Un uomo ha ricevuto un volantino che promuoveva l’amore di tutte le coppie e ha subito gridato: “‘Ma che sono queste cose di me***'”. Poi ha sputato sulle mani di una volontaria.

A cura di Enrico Tata

Insulti e sputi a una volontaria che faceva volantinaggio, nel giorno di San Valentino, per l'iniziativa #LoStessoBacio promossa da Arcigay Roma e Gay Center. In pratica, racconta su Facebook Francesco Angeli, presidente di Arcigay Roma, un uomo ha ricevuto il volantino che ritraeva tutti i tipi di coppia e promuoveva, quindi, l'amore universale. Ha subito insultato la ragazza che gliel'aveva consegnato: "‘Ma che sono queste cose di me***'". Poi le ha sputato sulle mani.

"Questo episodio ci lascia l'amaro in bocca.Oggi dovevamo festeggiare l'uguaglianza. Ma ci siamo di nuovo resi conto di quanto il nostro paese è arretrato. E di quanto servano iniziative che celebrano la parità. Proprio quella parità che il Parlamento ci nega. Che vede l'Italia come l'unico paese dell'Europa Occidentale a non avere il matrimonio egualitario. E questo continuo trattamento al ribasso produce disuguaglianza. E discriminazione. Che si traduce in tali gesti omofobi. La politica rimane sorda a qualsiasi tentativo di approvazione del matrimonio egualitario. Che sia in forma referendaria o con voto parlamentare. L'importante è non parlarne. Volevamo festeggiare l'amore universale ma ci siamo ricordati dell'applauso del Senato. Anche quella volta nel non parlare di un tentativo di legge contro l'omofobia. Ma noi continueremo a parlarne, a fare iniziative, a promuovere il matrimonio egualitario", ha scritto Angeli su Facebook.

Purtroppo l'uomo che ha sputato alla volontaria non è stato identificato e si è subito allontanato. "Nei prossimi giorni ci muoveremo per capire come agire. Siamo di fronte all'ennesimo gesto omofobo, che racconta l'arretratezza del nostro paese", ha dichiarato ancora Angeli.