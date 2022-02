Spray urticante contro gli occhi del prete: aveva sorpreso tre ladri nella canonica La scorsa domenica un prete è stato aggredito con lo spray urticante al peperoncino da tre ladri che avevano fatto irruzione nella canonica: i tre, uomini di mezza età, avevano aspettato che uscisse per compiere il colpo.

A cura di Beatrice Tominic

Tre ladri la scorsa domenica sono stati sorpresi all'interno della canonica dal prete della parrocchia Gesù Salvatore a Villa Adriana, una frazione di Tivoli. Come scrive la testata Tiburno, don Luca Rocchi, parrocco della Comunità Parrocchiale di San Silvestro Papa da 11 anni, era uscito per qualche minuto dal suo appartamento, senza chiudere a chiave: il piazzale esterno era pieno di fedeli e i due sacerdoti suoi collaboratori si trovavano nella vicina chiesa, uno stava confessando e l'altro celebrava la messa.

Al suo ritorno, però, verso le ore 9, ha trovato la porta chiusa, fermata dalla catenella. Convinto che fosse stato un altro sacerdote a chiudere l'entrata, ha iniziato immediatamente a chiamarlo per farsi aprire: poco dopo, però, sono usciti dall'ingresso della canonica tre uomini di mezza età, tre ladri, che per fuggire hanno spinto il parroco, spruzzandogli addosso uno spray urticante al peperoncino, generalmente utilizzato per la difesa personale. Il prete, nonostante l'aggressione, ha provato a bloccare uno dei ladri, ma con scarsi risultati: i tre sono riusciti a fuggire.

Ostiense, prete accoltellato ad una mano da un ladro

Nella nottata precedente, fra la giornata di sabato 12 e domenica 13, un altro prete è stato vittima dei ladri che hanno fatto irruzione nella Casa Generalizia in via Alessandro Severo, nel quartiere Ostiense di Roma, a pochi passi dalla basilica di San Paolo. Stavolta, però, è stato un solo ladro ad agire: entrato probabilmente attraversando la porta finestra del piano terra, priva di allarme, il rapinatore si è recato nella stanza in cui dormiva il prete ed è riuscito a rubargli oggetti di valore per un totale di circa un migliaio di euro.

Leggi anche Tsunami e onde anomale, anche la regione Lazio ha un piano per la gestione dei maremoti

Svegliatosi per la presenza dell'uomo nella stanza, il prete, un uomo di 89 anni, ha provato a reagire, ma è stato accoltellato alla mano: ricoverato in ospedale, ha perso molto sangue e la ferita è stata giudicata guaribile in 30 giorni.