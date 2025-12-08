Spinge a terra un anziano durante una lite stradale: l’uomo batte la testa e muore in ospedale

Un uomo di 46 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi nei confronti di un anziano, morto dopo una lite avvenuta in strada a Gaeta. Il 46enne si trova ora agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

I fatti risalgono all'11 agosto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, tra il 46enne e l'anziano era scoppiata una lite in strada a Gaeta per motivi di viabilità. Una discussione come tante se ne vedono al giorno, e che questa volta è degenerata in poco tempo, tanto che ne è nata una colluttazione. Il 46enne si sarebbe avvicinato all'anziano, spingendolo così violentemente da farlo cadere a terra con forza. L'uomo non è riuscito a mantenere l'equilibrio ed è rovinato a terra sbattendo la testa, cosa che gli ha provocato un grave trauma cranico. Portato all'ospedale di Formia, le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino ad arrivare al decesso, avvenuto tre giorni dopo.

Sembra che l'aggressore non sia stato individuato immediatamente. Gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a identificarlo tramite la visione delle telecamere di sorveglianza della zona, oltre che grazie alle consulenze medico – legali. Tutti elementi che hanno portato all'identificazione del 46enne, che così è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno arrestato. Si tratta di un 46enne originario del Napoletano, che ora si trova agli arresti domiciliari. Le indagini della polizia sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell'accaduto, mentre l'uomo sarà interrogato nei prossimi giorni per fornire la sua versione dei fatti.