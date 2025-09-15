Spia la zia col drone per rubarle foto intime: 30enne picchiato dallo zio e denunciato

Un uomo di trent’anni è stato denunciato dagli zii con l’accusa di rapina, stalking e violazione della privacy. Avrebbe spiato la zia prima con un telescopio rudimentale e poi con un drone, per scattarle foto intime a sua insaputa.

Immagine di repertorio

Un uomo di trent'anni è stato denunciato dagli zii con l'accusa di aver spiato la zia di 38 anni prima con un'asta rudimentale alla quale aveva attaccato degli specchi, e poi con un drone. È avvenuto a Frosinone nei mesi scorsi: il ragazzo prima abitava nello stesso palazzo degli zii, ma aveva cambiato casa quando erano venuti alle mani dopo averlo sorpreso mentre cercava di fotografare la zia con un'asta. Si era quindi spostato a un paio di chilometri di distanza, per evitare ulteriori tensioni. Intanto, gli zii lo avevano già denunciato, tanto che i carabinieri gli avevano sequestrato il cellulare.

La vicenda è riportata da Il Messaggero. Gli zii del 30enne, che lo avevano denunciato dopo averlo sorpreso con un telescopio artigianale – un'asta di legno con due specchi montati in cima – sono convinti che lui li abbia spiati anche con un drone nonostante si fosse trasferito a due chilometri di distanza. Per alcuni giorni hanno infatti visto il drone fermarsi davanti casa loro, davanti le loro finestre. Una volta addirittura sarebbe quasi entrato in casa. Tutte le volte vedevano che poi il drone tornava nella direzione dove abitava il 30enne. Che non ha mai ammesso di essere lui il proprietario del drone e ha dichiarato di non avere nulla a che fare con questa storia.

In casa i carabinieri non hanno trovato il drone. Sono in corso le analisi sul suo telefono per vedere se abbia effettivamente scattato delle foto alla zia e se, in particolar modo, le abbia pubblicate online su gruppi e siti, o inviate su chat. Le accuse di cui deve rispondere sono rapina, stalking e violazione della privacy.