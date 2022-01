Spari in strada alla periferia di Roma in pieno giorno: sono almeno quattro i colpi di pistola esplosi Spari alla periferia di Roma nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 gennaio: un uomo a bordo di uno scooter ha esploso almeno quattro colpi di pistola. L’obiettivo forse sarebbe stato un pregiudicato che vive nel quartiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in zona Corviale a Roma: è successo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 gennaio. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, l'obiettivo di questo agguato sarebbe un pregiudicato che vive nel quartiere periferico. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul caso indagano gli agenti del distretto San Paolo e della Squadra mobile.

A sparare un uomo a bordo di uno scooter

Gli spari sono stati esplosi precisamente in via delle Vigne: sembrerebbe che un uomo, a bordo di uno scooter e con il volto coperto da un casco integrale, abbia premuto il grilletto colpendo con un proiettile un'auto in sosta. Sarebbero stati almeno quattro i colpi esplosi, di questi uno avrebbe colpito un'auto che era parcheggiata in zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica che hanno svolto tutti i rilievi del caso e repertato i quattro bossoli. Al momento non si conosce l'identità del responsabile. Gli investigatori però non escludono alcuna ipotesi.

A Sant'Agata de' Goti, esplosi dieci colpi di pistola

Un episodio simile è avvenuto il 20 dicembre scorso in via Giannelli a Sant'Agata de' Goti, comune in provincia di Benevento. Nella notte sono stati esplosi dei colpi di pistola contro il portone di un palazzo e contro una macchina parcheggiata davanti a un condominio. Fortunatamente, anche in questo caso, non si sono registrati feriti. Sul sosto sono intervenuti i carabinieri che hanno recuperato una decina di bossoli. Anche in questo caso, non è chiaro chi possa aver sparato i colpi e soprattutto i motivi di tale azione.