Spari in strada al Quarticciolo, colpito uomo di 50 anni: trasportato d’urgenza all’ospedale È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio, verso le ore 19.30 nel quartiere del Quarticciolo: trasportato d’urgenza in ospedale un uomo di 50 anni, indagini in corso.

A cura di Beatrice Tominic

"Aiuto, stanno sparando per strada". È stata una telefonata a far scattare l'allarme. La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio 2023: dall'altra parte qualcuno ha avvisato le forze dell'ordine di una sparatoria nel quartiere Quarticciolo, nel quadrante est della capitale, dopo aver sentito esplodere qualche colpo di arma da fuoco in strada. Gli inquirenti si sono immediatamente precipitati in via Ostuni, dove hanno trovato riverso a terra un uomo, un cittadino romano di 50 anni.

Le condizioni del 50enne

Sul luogo in cui erano stati segnalati gli spari, gli inquirenti hanno rinvenuto un uomo di 50 anni riverso a terra, raggiunto da un colpo di arma da fuoco al gluteo. Sul posto sono arrivati in breve tempo anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno portato l'uomo in ambulanza e lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Il cinquantenne, una volta raggiunto il Policlinico Casilino, distante poco più di tre chilometri da via Ostuni, è stato immediatamente curato e soccorso dai medici e dagli infermieri dell'ospedale: secondo quanto si apprende, si trova in sala operatoria proprio in queste ore.

L'intervento della polizia

Gli inquirenti, rimasti sul luogo degli spari, ha aperto le indagini: spetta a loro, ai poliziotti del commissariato Prenestino e alla Squadra Mobile, fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, i colpi di arma da fuoco sarebbero stati scoppiati dopo un acceso diverbio in cui era coinvolto il cinquantenne. Ancora da chiarire, invece, l'identità della persona (o delle persone) con cui stava litigando e il motivo.