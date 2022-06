Spari davanti alla discoteca Alibi a Testaccio: un ferito trasportato in ospedale Spari nella notte a Testaccio, dove davanti alla discoteca Alibi Club una persona è rimasta ferita da un colpo di pistola inesploso. È stata trasportata in ospedale per estrarre le schegge dal ginocchio.

A cura di Alessia Rabbai

Discoteca Alibi Club

Una persona è stata ferita davanti ad una discoteca Alibi Club di Testaccio, dove stanotte qualcuno ha sparato. I fatti risalgono alla notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno e sono accaduti in via di Monte Testaccio in uno dei quartieri della movida romana, dove si trovano diverse discoteche e locali notturni nei quali giovani e adulti vanno a divertirsi. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 23.36 quando è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di colpi d'arma da fuoco e la richiesta urgente d'intervento. L'aggressione si è svolta davanti alla discoteca, ma non è chiaro se la persona coinvolta nel ferimento fosse un cliente o semplicemente passasse lì davanti e stesse trascorrendo la serata in altri locali del quartiere. Come non sono chiare le cause dell'aggressione, se si sia verificata dunque a seguito di una lite tra i due.

Sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato all'ospedale San Giovanni Addolorata. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio di viale dell'Amba Aradam, il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico, per eliminare le schegge e pulire la ferita. Presenti sul posto gli agenti dei Commissariati Celio e Colombo, che indagano sulla vicenda per ricostruirene la dinamica e risalire ai responsabili. Da quanto si apprende la pistola ha sparato un colpo inesploso. Sul posto hanno lavorato anche gli agenti della Polizia Scientifica. L'autore del ferimento subito dopo aver premuto il grilletto è scappato e ha fatto perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno ascoltato diverse persone, per cercare di ricostruire quanto accaduto. Di aiuto alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza che, qualora presenti, potrebbero aver immortalato l'aggressione o la fuga del responsabile.