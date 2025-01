Spari a Roma, ferito da un colpo di pistola arriva da solo in ospedale: “Aiuto, mi hanno colpito”

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, un ragazzo italiano di 35 anni è arrivato al pronto soccorso del policlinico romano di Tor Vergata con una ferita da arma da fuoco al fianco destro. Le sue condizioni di salute sono tuttora gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. "Aiutatemi, mi hanno sparato", ha detto al suo arrivo e poi ha riferito che a sparargli sarebbero stati alcuni sconosciuti. Ma le cause e la dinamica dei fatti restano ancora un mistero.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo è arrivato in ospedale a bordo della sua automobile. La vettura aveva un finestrino con il vetro rotto e un foro ben visibile sul pneumatico.

Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del distretto Casilino, che stanno indagando per cercare di ricostruire tutto nei minimi dettagli. Sempre secondo le prime ricostruzioni, il 35enne sarebbe stato ferito proprio nel giorno del suo compleanno.

Stando a quanto riporta RomaToday, sarebbero stati sparati almeno tre colpi di pistola nella zona tra via Ferdinando Quaglia e via dell'Archeologia, periferia Est di Roma. Secondo il frammentario racconto della vittima, due persone si sarebbero avvicinate alla sua vettura e avrebbero aperto il fuoco. Il 35enne sostiene di non conoscerle affatto, ma questa sua versione è ancora tutta da verificare. Possibile che sia stato uno scambio di persona, anche se questa ipotesi appare improbabile. La pista più plausibile, per il momento, è che si sia trattato di un regolamento di conti per una vicenda legata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti in quel quadrante della città.