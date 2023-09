Spara ai vicini di casa col fucile subacqueo per una lite condominiale, paura a Scauri Nei guai un 48enne di Scauri: denunciato dai carabinieri per minaccia. La fiocina non ha colpito nessuno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Spara con il fucile subacqueo a due vicini di casa per una lite condominiale. Per fortuna, la fiocina non ha raggiunto le due persone. Paura a Scauri di Minturno, in provincia di Latina, questa mattina, dove un 48enne del posto, cittadino italiano, è stato denunciato per minaccia. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda è aperta una indagine dei carabinieri della locale stazione.

Lite tra vicini, 48enne spara una fiocina

Il 48enne, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe in cura presso una struttura sanitaria di salute mentale di Formia. L'uomo è stato denunciato dai militari dell'Arma per avere sparato una fiocina con un fucile subacqueo pneumatico in direzione di due persone. Uno dei due sarebbe sottoposto agli arresti domiciliari.

Sequestrati il fucile da sub e altre 10 fiocine

Il dardo, ad ogni modo, non avrebbe colpito nessuno. L'episodio sarebbe avvenuto al culmine di una lite condominiale che sarebbe scoppiata per futili motivi. I carabinieri hanno proceduto a sequestrare sia il fucile subacqueo che altre 10 fiocine che sono state rinvenute. Le indagini dei carabinieri, intanto, proseguono, con la raccolta delle testimonianze e di altri elementi. Non è escluso che possano essere ricercati anche eventuali video delle telecamere di videosorveglianza presenti eventualmente nella zona.

Il 27 agosto la terribile aggressione con la fiocina nelle Marche

Un episodio che richiama alla memoria quello avvenuto solo una settimana fa nelle Marche. Era il 27 agosto scorso quando un'altra aggressione col fucile da sub ha sconvolto l'Italia. Ad Ancona un uomo di 27 anni, di origine algerina, ha ucciso a colpi di fiocina un altro giovane di 23anni, di origine albanese, per una banale lite per viabilità in strada. Il 27enne, in quel caso è stato arrestato dai carabinieri dopo circa 4 ore, nei pressi del sottopasso di Palombina Vecchia a Falconara.