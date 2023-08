Lite tra automobilisti a Sirolo, poi scende e uccide un ragazzo di 23 anni a colpi di fiocina È successo a Sirolo, in provincia di Ancona, dove dopo una lite in auto per futili motivi, un uomo avrebbe ucciso un ragazzo di 23 anni a colpi di fiocina.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di archivio

Prima la lite in strada, poi l'omicidio a colpi di fiocina. Un giovane di 23 anni è stato ucciso a Sirolo, provincia di Ancona, in via Cilea, in mezzo alla gente. Una piccola cittadina balneare, teatro di un diverbio tra alcuni automobilisti finito in tragedia. Le prime ricostruzioni parlavano di una mancata precedenza, ma la lite sarebbe scaturita dalla velocità ritenuta troppo bassa. Poi la discussione si è fatta più violenta, tanto che un uomo scende dalla sua automobile, estrae un fucile da sub e aggredisce il giovane alla guida dell'altro veicolo. Il ragazzo, che secondo quanto si apprende aveva 23 anni, è morto davanti a un suo amico, che si trovava in auto con lui. Dopo aver ucciso il giovane a colpi di fiocina, l'aggressore si sarebbe dato alla fuga e attualmente è ancora ricercato, a bordo di una polo bianca.

I carabinieri, che stanno indagando sull'omicidio, hanno spiegato la dinamica della lite, che lascia ancora più attoniti considerando l'epilogo. Chi era a bordo dell'auto dell'aggressore – l'uomo che ha sparato con la fiocina uccidendo il giovane – avrebbe avuto da ridire sulla velocità, troppo bassa, tenuta dal veicolo che lo precedeva. A questo punto è scoppiata la lite tra gli automobilisti, mentre una terza vettura – quella dei due ragazzi – sopraggiungeva. Una volta scesi tutti dalle auto, i ragazzi avrebbero preso le difese del guidatore del primo mezzo. A quel punto l'aggressore ha estratto l'arma e ucciso uno dei due ragazzi.

Dopo aver sparato, l'uomo sarebbe risalito in auto e si sarebbe dato alla fuga, riuscendo a far perdere – almeno momentaneamente – le sue tracce. I carabinieri hanno organizzato posti di blocco in tutta la provincia, e le ricerche della polo bianca dell'aggressore proseguono.