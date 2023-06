Sostiene l’esame di maturità con la figlia di due mesi in braccio: aiutata da preside e docenti La ragazza ha partorito la sua bimba due mesi fa. Non potendo lasciarla per tutte quelle ore, ha deciso di portare la neonata all’esame di maturità.

"La più piccola maturanda di Cassino". Così una ragazza di diciotto anni ha commentato la foto di lei con la sua bambina in braccio mentre sosteneva la prima prova dell'esame di maturità all'IIS San Benedetto di Cassino. La 18enne ha portato con sé la neonata, di appena di due mesi, molto probabilmente perché non aveva modo di lasciarla per tutte quelle ore. Aiutata dal personale Ata, dai docenti e dalla preside, ha potuto svolgere serenamente l'esame di maturità, mentre la piccola ha dormito quasi tutto il tempo nella carrozzina.

La giovane ha poi condiviso una foto per immortalare e ricordare questo momento: con la bimba in braccio, definendola la "più piccola maturanda di Cassino". Tutto è andato per il meglio, sia per la neonata che ha dormito diverse ore, sia per la madre che ha potuto concludere la prima prova dell'esame di maturità senza stress ulteriori grazie all'aiuto di chi le stava intorno. Ogni tanto si è dovuta fermare per allattarla, ma non ci sono stati intoppi e hja potuto svolgere il tema d'italiano senza preoccupazione. Il personale scolastico soprattutto è stato molto comprensivo nei suoi confronti.

"La commissione ha messo a proprio agio la ragazza che ha potuto sostenere l'esame così come tutti gli altri maturandi – ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Venuti a Il Messaggero – Ha seguito le lezioni fino a quando ha potuto e noi come scuola abbiamo fatto di tutto per sostenerla, oggi la commissione ha garantito che lei potesse svolgere tranquillamente la prova e, quando necessario, allattare anche la piccola che è stata coccolata dai professori non impegnati nell'esame di maturità".