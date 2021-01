Su proposta della Questore di Roma Carmine Esposito, la sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma, ha applicato a Giuliano Castellino la sorveglianza speciale. Il leader di Forza Nuova ha ricevuto la notifica del provvedimento nel pomeriggio di ieri. La richiesta è stata avanzata dopo che Castellino in diverse occasione di manifestazione pubbliche, ha violate le disposizioni per limitare il contagio da coronavirus e si è reso protagonista di "pubblica istigazione alla contravvenzione delle stesse".

Il leader di alcune frange dell'estrema destra romana si è reso protagonista delle proteste no mask e contro le misure di prevenzione sanitaria, come lo scorso ottobre quando ha capeggiato la manifestazione di ultras ed estrema destra che è terminata con gli incidenti con le forze dell'ordine a piazza del Popolo. Nelle settimane precedenti aveva capeggiato diversi momenti di piazza dove i partecipanti venivano invitati a non indossare le mascherine e a non rispettare le misure di contenimento del virus, diffondendo teorie del complotto e parlando di "dittatura sanitaria" e in alcuni casi arrivando a negare la stessa esistenza del virus.

Dalla lotta agli immigrati a quella contro le mascherine: chi è Giuliano Castellino

Solo pochi giorni fa Castellino ha organizzato una cena in una trattoria romana per disobbedire alle prescrizioni e appoggiare le proteste dei ristoratori che hanno scelto di aprire i propri locali a cena. Passato dalla lotta contro la presenza degli immigrati nelle periferie romane a quella contro le mascherine, Giuliano Castellino in questi anni è stato spesso al centro delle cronache giudiziarie non solo per la politica: negli scorsi anni è stato ad esempio fermato con un etto di cocainasotto la sella dello scooter (riconosciuto per uso personale) e coinvolto in un'inchiesta per una truffa milionaria sui rimborsi dei cibi per celiaci.