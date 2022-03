Sorpreso con la cocaina, in casa nascondeva un tesoro: 200mila euro in contanti e spese per 430mila L’uomo, un 38enne senza un’occupazione, aveva la casa piena di carte di credito intestate a persone straniere.

A cura di Natascia Grbic

Aveva in casa centinaia di migliaia di euro, oltre a ricevute di acquisti per oltre 400mila euro, carte di credito intestate a persone straniere e ricevute di scontrini pos. Denaro che, secondo i carabinieri, non gli apparteneva. Un uomo di 38 anni residente a Roma e senza un lavoro, è stato arrestato iri sera con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e utilizzo fraudolento di carte di pagamento. A tradirlo, il fatto che si stesse aggirando con un fare molto sospetto tra piazzale Flaminio e piazza del Popolo: non aveva l'atteggiamento di uno che stava facendo una passeggiata o aspettando una persona. Capendo che molto probabilmente la causa del nervosismo era un'altra, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Centro hanno deciso di fermarlo e procedere a controllo.

Nella casa decine di carte di credito intestate a terzi

Durante il controllo, i militari hanno trovato nelle sue tasche alcune dosi di cocaina e denaro contante. Questo li ha portati a decidere di proseguire con le verifiche, e perquisire il suo appartamento, che si trovava a poca distanza da piazza del Popolo. Ed è qui che hanno trovato centinaia di migliaia di euro. Una somma enorme, in contanti, che l'uomo non è stato in grado di giustificare dato che non ha un lavoro e un'entrata fissa. L'uomo aveva 206mila euro in casa e nove carte di credito intestate a cittadini stranieri, più varie ricevute di scontrini pos riguardo a un totale di spesa per quasi 430mila euro. Gli acquisti erano stati fatti soprattutto in alcuni negozi del centro di Roma, soprattutto orologi di lusso. Il materiale è stato sequestrato, mentre il 38enne è stato portato in carcere.