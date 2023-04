Sorpresi dalla polizia dopo la truffa ad un’anziana: recuperati gioielli e soldi, due arresti Le avevano appena rubato 1100 euro e diversi monili d’oro con la truffa del finto nipote bisognoso di soldi e con l’aiuto del falso direttore delle poste: 2 arresti e 2 denunce.

A cura di Beatrice Tominic

Il bottino rubato dai truffatori di cui si sono riappropriati i poliziotti.

Ennesima truffa agli anziani registrata a Roma: stavolta, però, gli agenti hanno raggiunto l'abitazione in cui era in corso la truffa ed hanno atteso, insieme ai complici che erano rimasti in automobile, che il truffatore uscisse dall'appartamento della malcapitata per arrestarli entrambi. È successo a Roma, nel quartiere di San Giovanni, negli ultimi giorni: le due persone bloccate dalle forze dell'ordine, un 68enne e un 27enne di Napoli, sono state arrestate perché gravemente indiziate del reato di truffa ai danni di una persona anziana. Oltre a loro, altre due persone, stavolta un 19enne e un 18enne, sono state denunciate per tentata truffa.

Finto nipote chiede soldi alla nonna: la truffa a San Giovanni

Anche quella che ha portato ai due arresti e alle due denunce presentava lo stesso copione di tante altre truffe, quello del finto nipote che chiede soldi (contante, ma anche gioielli) alla nonna che spesso vede l'intervento di una terza persona, il falso direttore delle poste che rassicura la vittima e la convince ad effettuare il versamento.

Conoscendo bene lo schema della truffa, gli investigatori del VII Distretto di San Giovanni hanno iniziato ad inseguire una fiat Panda che sfrecciava sull'Appia. Dall'automobile, fermata in via dei Salesiani, uno dei ragazzi è sceso ed è entrato in un palazzo approfittando di un residente che aveva lasciato aperto il portone. Una volta risceso, ha trovato ad aspettarlo i poliziotti che, però, non hanno trovato niente a parte un altro indirizzo salvato sul navigatore, in zona Tuscolano.

Dopo aver raggiunto quell'indirizzo, i poliziotti hanno trovato un'altra automobile Fiat con a bordo due persone: è avvenuta la stessa dinamica. Uno dei due è entrato nel palazzo e l'altro è rimasto in auto. Stavolta quando è tornato, i poliziotti lo hanno trovato in possesso di denaro e preziosi: i due avevano appena truffato una donna anziana, rubandole 1100 euro e diversi monili in oro.

Le denunce e l'arresto

A seguito di quanto scoperto, i poliziotti hanno provveduto a denunciare i primi due ragazzi e ad arrestare gli altri due: l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per il 68enne e l'obbligo di dimora per il 27enne.