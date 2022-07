Sorprende il compagno a violentare la figlia di 15 anni e lo denuncia: la ragazzina lo difende Avrebbe plagiato una ragazzina adolescente inducendola a fare sesso con lui a pochi metri dalla madre, in quella casa dove vivevano da anni insieme, finché non è stato scoperto. Ora lei lo difende e parla di una relazione (“ero consensuale”).

La mamma ha scoperto quanto avveniva a pochi metri da lei per caso, svegliandosi nel cuore della notte e trovando il suo compagno a fare sesso con la figlia di 15 anni. "Aiutatemi ha violentato mia figlia", è la telefonata che è arrivata al numero unico per le emergenze nella notte di mercoledì. Sul posto sono giunti gli agenti della squadra volanti, che sono intervenuti in un appartamento a Primavalle, alla periferia Nord di Roma, dove la donna viveva con la figlia e l'uomo.

Una famiglia "normale" all'apparenza, una relazione stabile, una situazione domestica che da quanto emerge non sarebbe segnata da deprivazioni, dipendenze o violenza. Intanto l'uomo è stato identificato, denunciato a piede libero per violenza sessuale su minore e allontanato dall'abitazione.

Ora gli inquirenti dovranno stabilire cosa sia accaduto, in che contesto l'abuso è maturato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'adolescente, ascoltata dagli inquirenti avrebbe difeso l'uomo parlando di sesso "consensuale", e di una vera e propria relazione sentimentale tra lei e quell'uomo con il quale è cresciuta. In casa sono stati sequestrati due preservativi usati.

La madre ha detto di non essersi mai accorta di nulla e l'uomo ha confermato la versione dell'adolescente: non ci sarebbe stata nessuna coercizione o violenza dal suo punto di vista. Ora gli inquirenti dovranno stabilire da quanto tempo quella "relazione" andava avanti, come la ragazza in una fase così delicata della sua crescita sia stata plagiata e manipolata dalle attenzioni dell'uomo. Nei prossimi giorni l'adolescente sarà nuovamente ascoltata dagli inquirenti in sede protetta.