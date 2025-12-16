Sorpassa tutti con l’Audi e si schianta contro l’auto guidata da una 36enne: morta Vanessa Sferragatta

Vanessa Sferragatta era a bordo della sua Lancia Y e stava tornando a casa da suo marito e i suoi due figli quando è stata presa in pieno dal conducente di un’Audi che stava compiendo un sorpasso azzardato.

Tragedia ieri sera lungo la strada provinciale a Latina, tra Borgo Corso e Borgo Podgora: una donna di 36 anni, Vanessa Sferragatta, è morta dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura proveniente dall'opposto senso di marcia. Sferragatta è stata soccorsa immediatamente dagli operatori sanitari del 118, che date le condizioni critiche ne hanno disposto l'immediato trasferimento in ospedale in codice rosso al Santa Maria Goretti di Latina. Sottoposta a una delicata operazione chirurgica, le condizioni cliniche della 36enne si sono progressivamente aggravate, fino ad arrivare al decesso poche ore dopo.

Sull'incidente indagano gli agenti della Squadra Mobile, giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e rimuovere i mezzi dalla strada. Al momento le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento: secondo una prima ricostruzione, Sferragatta stava viaggiando con l'auto in direzione Latina Scalo quando si è scontrata con un'Audi A3 proveniente dal senso opposto di marcia. Sembra che il conducente dell'Audi stesse compiendo un sorpasso azzardato quando ha preso in pieno la macchina guidata dalla 36enne, che in nessun modo è riuscita purtroppo a evitare lo scontro. È stata lei ad avere la peggio, con fratture in tutto il corpo ma soprattutto un'emorragia interna che non le ha lasciato scampo.

Portato in ospedale non in gravi condizioni, il conducente dell'Audi è stato sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Come da prassi, è ora accusato di omicidio stradale, e sarà ascoltato non appena le sue condizioni lo consentiranno.

Vanessa Sferragatta lascia un marito e due bimbi piccoli. Una tragedia enorme quella che ha investito la famiglia, distrutta e disperata per l'accaduto. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.