Il termovalorizzatore di Santa Palomba si farà, Gualtieri: “Non dipenderemo più da nessuno”

Il termovalorizzatore di Santa Palomba secondo il progetto di Acea

"Un passo decisivo verso la realizzazione del Termovalorizzatore", così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha salutato la conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi sul progetto che che sorgerà nel quartiere di Santa Palomba e dovrebbe risolvere una volta per tutte il problema dei rifiuti nella Capitale.

Gualtieri ha firmato l'ordinanza che certifica l'approvazione in qualità di Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo. Con lo stesso atto amministrativo è stato emanato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale/Commissariale (Paur), e sono state rilasciate la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia).

Il nuovo "Parco delle Risorse Circolari" andrà a completare, insieme ai due biodigestori per il trattamento dell’organico e ai due impianti per il riciclo di carta e plastica, il nuovo sistema integrato dei rifiuti di Roma. Nei piani del Campidoglio, questo consentirà alla città di chiudere in autonomia il ciclo dei rifiuti, migliorare il servizio di raccolta, ridurre in modo strutturale il ricorso al trasporto fuori dalla Capitale e generare risparmi significativi per l’Amministrazione e quindi per i cittadini.

"Non serviranno più discariche e non dipenderemo più dalle altre città d’Europa – ha aggiunto il primo cittadino -: grazie ai nuovi impianti, infatti, aumenteremo la quota di raccolta differenziata, risparmieremo soldi e tempo e garantiremo un servizio più efficiente".

Roma Capitale fa sapere che il lavoro istruttorio ha visto anche "l’introduzione di 11 condizioni ambientali e di 97 prescrizioni che rafforzano l’impianto progettuale la cui esecuzione sarà oggetto di verifica da parte di tutti gli enti coinvolti per competenza". Sono state approvate anche indicazioni per la gestione dell'impianto che riguardano le azioni di monitoraggio e controllo, come lo scarico e l’utilizzo delle acque, le emissioni in atmosfera, la tutela del paesaggio, l’utilizzo di fonti rinnovabili e il rispetto del suolo e del sottosuolo.

Con ogni probabilità resteranno sulla loro posizione i vari comitati del territorio contrari all'opera, che sottolineano la presenza nell'area di quattro impianti a "Rischio Incidente Rilevante" nel territorio del Comune di Pomezia e la discarica di Roncigliano, "ad alto rischio ambientale", in quello di Albano Laziale.

"Voglio ringraziare tutti le Istituzioni e gli Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi per il loro contributo e per le preziose prescrizioni, che testimoniano la serietà dell’iter di autorizzazione e che rafforzano il progetto senza rallentarne la realizzazione, come è giusto per una grande capitale Europea", ha concluso il sindaco e commissario straordinario per il Giubileo.