Sorelle trovate morte in casa a Prati, attesa l'autopsia: si indaga sull'ultima cena insieme Sono state rinvenute dentro casa senza vita, morte probabilmente circa un mese e mezzo fa. A chiarire le cause dei decessi potrebbe essere l'autopsia attesa per oggi.

A cura di Beatrice Tominic

Attesa per oggi al policlinico Gemelli l'autopsia sui corpi delle due sorelle trovate prive di vita in casa a Roma, nel quartiere Prati, due giorni fa. Secondo i primi accertamenti, le due sarebbero morte almeno un mese e mezzo fa, sicuramente prima di Natale. Da chiarire, però, le cause della morte.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le condizioni di vita delle due erano stabili e buone. La casa era ordinata e pulita, fatta eccezione per la cucina, con la tavola ancora imbandita. Anche per questo fra gli investigatori sta nascendo il sospetto che ad uccidere le due donne, una di 93 e l'altra di 87 anni, possa essere stato un malore improvviso dopo aver mangiato qualcosa che poi è risultato essere nocivo. Che si sia trattato di alimenti scaduti o sostanze tossiche sarà poi l'autopsia a stabilirlo. Al momento, inoltre, sembra che non soffrissero di patologie particolari.

Sorelle trovate morte in casa a Prati: cosa è successo

Non è chiaro cosa sia accaduto alle due sorelle. Confrontando i corpi rinvenuti senza vita in casa e le testimonianze di conoscenti e vicini di casa, sembra che abbiano perso la vita almeno un mese e mezzo fa. Un condomino ha dichiarato di aver incontrato una delle due all'inizio del mese di dicembre. A chiarire con esattezza la data della morte saranno i risultati dell'autopsia. Non si esclude, inoltre, l'analisi anche sui resti di cibo di quella tragica cena, come sottolinea il Corriere della Sera. Ancora da rintracciare, inoltre, il medico di famiglia delle due sorelle.

Trovate in casa a Prati a più di un mese dalla morte

Sarebbero crollate nell'appartamento in cui vivevano, dove avevano convissuto con una terza sorella morta la scorsa e un quarto fratello, deceduto qualche tempo prima. I loro corpi sono stati ritrovati sul pavimento fra la cucina e la camera da letto, una vicino all'altra. O, almeno, è così che sono state ritrovate dai soccorritori allertati dai vicini di casa che avevano avvertito del forte odore acre fra le mura del palazzo, in via dei Dardanelli.