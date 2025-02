video suggerito

Sorelle morte in casa a Prati, trovati nipoti e cugini: vivono a Campobasso Angela e Amelia Gammieri, nate a Campobasso, vivevano da anni a Roma. Si pensava fossero completamente sole, e invece sono stati trovati alcuni parenti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non erano completamente sole Angela e Amelia Gammieri, le due sorelle trovate morte a Roma nell'appartamento che condividevano a Prati. Gli investigatori hanno rintracciato alcuni parenti – cugini e nipoti – a Campobasso, il capoluogo molisano dove in effetti le due donne sono nate nel 1932 e nel 1938. Nessuno, finora, si era fatto avanti per reclamare le salme e organizzare i funerali, tanto che si era pensato fossero rimaste sole. Le due vivevano completamente isolate, e sembra non avessero più contatti con il mondo esterno, tranne per il corriere che portava la spesa dal supermercato. A organizzarsi con una colletta per pagare i funerali erano stati i vicini, dispiaciuti per la sorte delle due.

Angela e Amelia Gammieri sono state trovate prive di vita il 20 gennaio, ma il decesso risalirebbe al mese di dicembre. Quando la polizia è entrata nell'appartamento, le ha trovate entrambe nude, una accanto all'altra, i corpi in avanzato stato di decomposizione. Nessun segno di violenza era presente sulla salma, tanto da far pensare o a una morte naturale o a un suicidio. Una delle ipotesi, è che le due donne non avrebbero retto il peso della morte dell'ultima sorella, decidendo di farla finita. In casa tutto era in ordine, la porta era chiusa dall'interno e anche le chiavi erano dentro l'abitazione. Niente è stato rubato, anche se alcuni cassetti erano aperti, come se qualcuno abbia cercato qualcosa, senza rimettere in ordine.

La procura ha deciso di aprire un fascicolo d'indagine per omicidio, in modo da condurre tutti gli accertamenti necessari a far luce sulla vicenda. Accanto al corpo delle due sorelle è stato trovato un foglio facente riferimento a un testamento da 950mila euro, il cui beneficiario sarebbe stato un tuttofare senza alcun legame di parentela con le donne.