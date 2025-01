Il mistero delle sorelle morte insieme in casa a Prati: il testamento da un milione di euro non si trova

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Un mistero che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire e risolvere quello delle due sorelle trovate morte insieme nella loro casa di Prati due settimane fa. Angela e Amelia Gammieri, di 93 e 87 anni, sono state ritrovate nude fra la cucina e la camera da letto, prive di vita, dopo circa un mese dalla data di morte. Ancora sconosciuta la data precisa e le cause del decesso. E il testamento da un milione di euro, su cui gli investigatori si sono concentrati dopo aver trovato un biglietto scritto a mano, sembra non essere stato ancora rinvenuto. Nel frattempo la Procura di Roma indaga procede per l'ipotesi di reato di omicidio a carico di ignoti.

Sorelle trovate morte in casa: le cause del decesso

Potrebbe essere stata una terza persona ad uccidere le due sorelletrovate morte nella loro abitazione a Prati con la porta chiusa dall'interno e alcun segno di effrazione? Non lo escludono gli investigatori che stanno lavorando al caso da dieci giorni cioè da quando le due sorelle sono state ritrovate morte in casa, dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa, in via dei Dardanelli a Prati.

Gli esami autoptici sono iniziati la settimana scorsa per cercare di chiarire le cause della morte. La tac post mortem, come riporta Adnkronos, effettuata sui due corpi sembra escludere i segni di traumi violenti. Da chiarire, invece, tramite gli esami istologici e tossicologici se si sia trattato di malore o a qualche forma di intossicazione alimentare o farmaci. Per questa ragione le analisi si stanno concentrando anche su alimenti e cibi ritrovati in casa: i risultati non arriveranno prima di 90 giorni.

I risultato potranno escludere definitivamente l'ipotesi, ancora aperta, di suicidio: due di sei fratelli, le sorelle trovate morte avevano da poco perso una sorella e, qualche mese prima un fratello, con cui, in entrambi i casi, avrebbero convissuto nell'abitazione di Prati. Sicuramente il fatto di essere state trovate nude e morte a poco tempo di distanza l'una dall'altra rende difficile credere all'ipotesi di una morte naturale per entrambe.

Non si trova il testamento da un milione di euro

Ancora irrisolto, invece, il caso del testamento da un milione di euro, fra soldi in conti in banca e immobili di pregio. Le ricerche erano iniziate dopo aver trovato un testamento olografo nella loro abitazione, ma gli investigatori non hanno ritrovato alcun documento formale. Chiamato a parlare con gli inquirenti quello che era stato indicato come beneficiario del testamento delle sorelle, una persona, non parente, che aiutava le due con le mansioni quotidiane.