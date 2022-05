“Sono parente degli Spada, ve ne pentirete”: ladro minaccia i poliziotti durante l’arresto Un 42enne ha minacciato gli agenti della polizia che lo stavano arrestando per aver rubato una Smart, dicendo di essere parente di un boss del clan Spada.

A cura di Beatrice Tominic

È successo sul lungomare di Ostia, dove un uomo di 42 anni è stato intercettato dopo aver rubato un'automobile: la macchina, una Smart, era stata lasciata con le chiavi inserite nel quadro. Il 42enne al momento del furto si trovava insieme al suo complice, un uomo di 54 anni: i due sono stati rintracciati in breve tempo da una pattuglia del Reparto prevenzione crimine Lazio. Successivamente, come spiega oggi il Corriere della Sera, sono stati raggiunti da alcune volanti che erano state mandate alla ricerca del mezzo subito dopo che la proprietaria dell'automobile ha lanciato l'allarme.

L'arresto e le minacce ai poliziotti

Una volta trovati, i due ladri sono stati immediatamente bloccati dagli agenti di polizia che hanno proceduto ad arrestare entrambi: durante l'arresto, però, uno dei due malviventi si è opposto e ha iniziato a minacciare i poliziotti: "Vi pentirete di quello che state facendo", ha detto l'uomo, facendo riferimento alla parentela con un boss del clan Spada, fra i più famosi dei territori della città di Roma. Così facendo, l'uomo era convinto che sarebbe riuscito ad intimorire gli agenti. Dopodiché i due ladri sono finiti in carcere su ordinanza di custodia cautelare successiva alla convalida del gip.

I furti alle marmitte delle Smart

Negli ultimi tempi, al furto dell'intera Smart sono tornati ad essere più frequenti anche quelli delle sole marmitte dei mezzi. La spiegazione è presto detta: all'interno delle marmitte delle automobili, soprattutto in quelle delle Smart e dei Suv, sono presenti metalli preziosi come palladio e platino, rari e pregiati. Ogni marmitta rivenduta al mercato nero, può creare introiti fino a circa cento euro: per questa ragione molti prelevano le marmitte delle automobili.