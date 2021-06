Virginia Raggi al ballottaggio con Enrico Michetti. Roberto Gualtieri terzo e fuori. Questi i risultati di un sondaggio commissionato da Tpi a Noto Sondaggi e realizzato tra il 16 e il 18 giugno 2021 (quindi prima della vittoria di Gualtieri alle primarie del centrosinistra) su un campione di 1000 persone. Secondo la rilevazione il primo turno delle elezioni comunali di Roma verrebbe vinto dal candidato del centrodestra con il 35 per cento. Al secondo posto, ed è una novità rispetto ai precedenti sondaggi, la sindaca uscente Raggi con il 26 per cento delle preferenze. Roberto Gualtieri sarebbe terzo e fuori dal ballottaggio con il 23 per cento e Carlo Calenda quarto con il 14 per cento (percentuale in linea con i precedenti sondaggi).

Tutti i sondaggi dicono: "Michetti al primo posto"

Tutti gli studi finora realizzati dai sondaggisti prevedono Michetti al primo posto. La lotta, che sembrerebbe essere apertissima, è quella per il secondo posto, che vuol dire ballottaggio, tra Raggi e Gualtieri. Questo testa a testa è ancora più evidente per quanto riguarda il voto alle liste: Fratelli d'Italia primo partito al 21 per cento con la coalizione di centrodestra al 35 per cento, come il suo candidato. Al secondo posto, a pari merito, le liste a sostegno di Virginia Raggi e la coalizione di centrosinistra con il 25 per cento. Il Partito democratico, secondo questo sondaggio, si attesterebbe al 18,5 per cento e sarebbe il secondo partito dietro Fratelli d'Italia. Da sottolineare che per vincere sia Raggi che Gualtieri dovranno rivolgersi in un eventuale ballottaggio agli elettori del candidato sconfitto. Sia il Partito democratico che il Movimento 5 Stelle, tuttavia, hanno negato la possibilità di apparentamenti formali tra le due coalizioni al secondo turno.

Raggi: "Al ballottaggio ci vado io"

"Al ballottaggio ci vado io, è uscito anche un sondaggio di Noto Sondaggi che mi vede tranquillamente arrivare al secondo turno. Io questo lo sento quando vado in giro per la città, soprattutto in periferia, le persone mi riconoscono il lavoro fatto e chiedono che non si torni indietro", ha dichiarato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite di ‘Oggi è un altro giorno' su RaiUno