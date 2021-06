Enrico Michetti avanti, il candidato del centrosinistra alle spalle e Virginia Raggi fuori dal ballottaggio. Secondo un sondaggio realizzato da BiDiMedia, Michetti potrebbe arrivare davanti a tutti al primo turno delle elezioni comunali di Roma in programma a ottobre. Al secondo posto c'è il candidato del centrosinistra, ancora da decidere visto che domenica 20 giugno si terranno le primarie. I giochi, quindi, sono ancora tutti da fare, anche nel campo dei sondaggi. È vero che Roberto Gualtieri è il netto favorito della competizione interna alla sinistra, ma nelle domande ai potenziali elettori il suo nome, per ovvie ragioni, non è mai esplicitamente pronunciato. L'eventuale vittoria di Gualtieri alle primarie, quindi, potrebbe attrarre più elettori oppure, viceversa, causare un calo del centrosinistra nei sondaggi. Magari proprio a vantaggio di Carlo Calenda, quarto nel sondaggio di Bidimedia. Fuori dal ballottaggio resterebbe la sindaca uscente, Virginia Raggi.

Elezioni Roma, il sondaggio: "Michetti al 28%, centrosinistra al 27%"

Michetti è accreditato del 28,5 per cento, il candidato del centrosinistra del 27 per cento, Raggi del 21,4 per cento e Calenda del 14,9 per cento. Al quinto posto la candidata Monica Lozzi, ex Movimento 5 Stelle e presidente del Municipio VII, con l'1,9 per cento e al sesto posto Paolo Berdini, ex assessore all'urbanistica di Virginia Raggi, con l'1,5 per cento.

Per quanto riguarda il voto ai partiti, Pd, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si contenderebbero il primo posto: rispettivamente 18,4 per cento, 19 per cento e 19 per cento. Segue la Lega al 7,5 per cento e poi Azione di Carlo Calenda al 7 per cento. Buone le performance delle due liste di sinistra: Sinistra Italiana e Liberare Roma, al 3,6 e al 3,3 per cento. Italia Viva al 3,1 per cento.

Gualtieri: "Al ballottaggio io e Michetti"

Gualtieri è intervenuto oggi ad Omnibus su La 7 e ha ammesso che "il centrodestra è forte, ce lo dicono i sondaggi". Secondo l'ex ministro, "siamo testa a testa al primo turno. Verosimilmente ci scontreremo al ballottaggio, anche se la destra ha fatto male a questa città. Michetti appare persona mite e sono contento che abbia dismesso i panni del tribuno no vax che indossava fino a pochi giorni fa. Ma io , più dei discorsi incendiari che faceva contro i vaccini sono preoccupato di chi l'ha candidato. Ovvero la Lega di Matteo Salvini". Se Gualtieri e questo sondaggio BiDiMedia avessero ragione, l'eventuale candidato del centrosinistra (che come ricordato deve ancora passare per le primarie di domenica 20) dovrà rivolgersi al secondo turno agli elettori 5 Stelle. In una recente intervista ha detto che non ci sarà alcun apparentamento al ballottaggio con i 5 Stelle e che quindi, in caso di vittoria, nessun esponente del Movimento entrerà a far parte della sua giunta.