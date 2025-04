Sole e alte temperature per il ponte del 1 maggio su Roma e Lazio: le previsioni meteo

video suggerito

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il ponte del 1 maggio con venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, registra bel tempo. Si attende cielo soleggiato, caldo quasi estivo ed alta pressione.

A cura di Alessia Rabbai

Cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il ponte del primo maggio, da giovedì 1 a domenica 4 maggio. A farla da padrone sarà il bel tempo, con l’alta pressione e l’anticiclone, che porteranno caldo e tempo asciutto con alte temperature sull'intero territorio della regione. Un vasto anticiclone africano infatti arriverà a lambire l'Italia proprio tra sabato 3 e domenica 4 maggio, regalandoci un anticipo d'estate. Il ponte del primo maggio è un'occasione perfetta per andare al mare, per gite fuori porta per godersi qualche ora all'aria aperta tra la natura oppure per passeggiate in città.

Alta pressione e anticiclone, tempo asciutto e caldo per il 1 maggio

Giovedì primo maggio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e soleggiato su tutto il territorio della regione. Le precipitazioni saranno infatti assenti. Sulla Capitale il sole brillerà per l'intero arco della giornata, le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 27 gradi. Sul resto dei capoluoghi di provincia si registreranno i seguenti valori: tra 11 e 26 gradi a Frosinone, tra 12 e 25 gradi a Latina, tra 10 e 25 gradi a Rieti, tra 9 e 25 gradi a Viterbo.

Weekend stabile e soleggiato: che tempo farà

Il tempo si manterrà stabile e soleggiato a Roma e nel Lazio anche nella seconda parte del ponte del primo maggio, venerdì 2 maggio e nel weekend di sabato 3 e domenica 4 maggio. Non si attendono particolari variazioni. Sul fronte delle temperature venerdì 2 maggio oscilleranno tra 11 e 26 gradi a Frosinone, tra 12 e 25 gradi a Latina, tra 8 e 25 gradi a Rieti, tra 10 e 26 gradi a Roma e tra 8 e 25 gradi a Viterbo. Sabato 3 maggio si attendono i seguenti valori: tra 11 e 27 gradi a Frosinone, tra12 e 25 a Latina, tra 9 e 26 a Rieti, tra 11 e 27 a Roma, tra 9 e 26 a Viterbo.