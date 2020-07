in foto: Snodo Mandrione (Foto estate 2019)

Il locale Snodo Mandrione, su via del Mandrione, la suggestiva strada che corre parallela a via Casilina, è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato che lo scorso venerdì 17 luglio, hanno constatato la mancata ottemperanza della normativa anti-covid all'interno dello spazio. All'interno circa ottanta persone sono state trovate a ballare senza nessun rispetto della distanza di sicurezza, inoltre il personale non vigilava in nessun modo sul rispetto della normativa né sul rispetto della capienza del locale (grande circa 400 metri quadri) in relazione alla possibilità di mantenere il distanziamento sociale. La chiusura del locale rientra in una serrata attività di controlli da parte delle forze dell'ordine nei luoghi del divertimento.

Con la chiusura di Snodo Mandrione è stata annullata anche la serata del Mucca Assassina prevista per sabato 18 luglio. Lo storico appuntamento della vita notturna della capitale, aveva trovato qui una casa per l'estate, visto che quest'anno la manifestazione Gay Village che tradizionalmente la ospita non è stata programmata causa pandemia.

Inoltre il circolo, formalmente un'associazione culturale con l'attività di somministrazione rivolta esclusivamente ai soci, sarebbe stato condotto con numerose irregolarità non solo in relazione al rispetto della normativa anti-covid: non ci sarebbe stato nessun controllo sull'effettivo tesseramento di chi entrava, di conseguenza è stato contestato il reato di "apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento". I titolari sono stati sanzionati per circa 6000 euro.